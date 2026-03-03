Kraków szuka Rzecznika Praw Lokatorów. Wiemy, ile zarobi nowy urzędnik

Prezydent Krakowa ogłosił oficjalny nabór na nowo utworzone stanowisko Rzecznika Praw Lokatorów w strukturach Wydziału Mieszkalnictwa.

Urzędnik będzie odpowiedzialny za pomoc mieszkańcom, monitorowanie miejskich programów oraz proponowanie ulepszeń w polityce lokalowej.

O posadę mogą ubiegać się prawnicy z czteroletnim stażem, a termin składania aplikacji upływa z końcem marca.

Rzecznik Praw Lokatorów w Krakowie wesprze mieszkańców

Przedstawiciele krakowskiego magistratu zaznaczają, że powołanie rzecznika ma na celu wzmocnienie głosu obywateli w miejskich strukturach. Jest to kluczowa wiadomość dla tysięcy osób wynajmujących lokale lub oczekujących na mieszkania komunalne, które do tej pory często czuły się zagubione w procedurach administracyjnych. Nowa funkcja ma to zmienić. Osoba objęta tym stanowiskiem stanie się głównym oparciem dla krakowian borykających się z problemami mieszkaniowymi. Rola ta nie ograniczy się jedynie do interwencji w indywidualnych przypadkach, ale obejmie także systemowe działania na rzecz poprawy sytuacji lokatorów.

Do kluczowych zadań rzecznika należeć będzie bieżące monitorowanie programów mieszkaniowych oraz opiniowanie decyzji podejmowanych przez Wydział Mieszkalnictwa. Urzędnik ten będzie również rekomendował konkretne usprawnienia w zarządzaniu zasobami komunalnymi. W praktyce oznacza to realny wpływ na kształtowanie polityki mieszkaniowej Krakowa, ze szczególnym naciskiem na transparentność działań urzędu oraz skuteczną ochronę praw najemców.

Kandydaci do pracy w Urzędzie Miasta muszą spełnić szereg wymogów

Poprzeczka dla potencjalnych pracowników została zawieszona wysoko. Konkurs adresowany jest wyłącznie do osób z wyższym wykształceniem prawniczym, jednak sam dyplom nie wystarczy. Konieczne jest wylegitymowanie się minimum czteroletnim stażem pracy oraz udokumentowanym doświadczeniem w branży. Magistrat poszukuje specjalistów, którzy pracowali w doradztwie prawnym, obsłudze najmu, sektorze finansów publicznych lub zajmowali się tą tematyką w ramach działalności naukowej.

Kandydaci muszą wykazać się nie tylko znajomością ustawy o ochronie praw lokatorów, ale także wizją. Wymagane jest przedstawienie autorskiej koncepcji pracy na stanowisku rzecznika. To test sprawdzający pomysłowość i podejście do realnego wspierania mieszkańców. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są do 31 marca. Po weryfikacji zgłoszeń, wybrane osoby przejdą test wiedzy oraz rozmowę kwalifikacyjną. Miasto oferuje stabilne zatrudnienie i możliwość uczestniczenia w kluczowych dla mieszkańców projektach.

Magistrat ujawnił również warunki finansowe. Miesięczne wynagrodzenie Rzecznika Praw Lokatorów wyniesie od 9000 do 11000 złotych brutto. Ostateczna kwota zależy od posiadanego stażu pracy. Dodatkowo urzędnik może liczyć na dodatek stażowy w wysokości od 5 do 20 proc. pensji zasadniczej oraz na tak zwaną trzynastkę, czyli dodatkowe wynagrodzenie roczne.

