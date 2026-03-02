To miasto odwiedzał Sienkiewicz i Bolesław Prus. Słynie z uzdrawiania

2026-03-02 23:42

Bywali tu najwybitniejsi polscy pisarze, szukając wytchnienia i poprawy zdrowia. Przyciągało ich krystaliczne powietrze, wody mineralne i widok górskich szczytów. Od XIX wieku miejscowość uchodzi za miejsce, w którym natura naprawdę leczy - ciało i ducha. Dziś wciąż przyjeżdżają tu kuracjusze i turyści.

Perła Pienin, którą pokochali Sienkiewicz i Prus

Położona malowniczo między Pieninami a Beskidem Sądeckim Szczawnica od ponad dwóch stuleci przyciąga kuracjuszy, artystów i miłośników górskich krajobrazów. To tutaj wypoczywali m.in. Henryk Sienkiewicz i Bolesław Prus, szukając wytchnienia i poprawy zdrowia.

Uzdrowisko z tradycją sięgającą XIX wieku

Początki uzdrowiskowej roli tego miejsca sięgają początku XIX wieku, choć lokalne źródła mineralne znane były nawet wcześniej. W 1839 roku rozpoczęła się systematyczna rozbudowa zdrojowiska, kiedy to Józef Stefan Szalay przejął tutejsze dobra i poświęcił następne lata na rozwój infrastruktury leczniczej – powstały pierwsze pijalnie, domy zdrojowe i obiekty dla kuracjuszy. W połowie XIX wieku wizytował tu profesor Józef Dietl, promotor polskich uzdrowisk, który pomógł nadać lokalnym wodom i zabiegom standard europejskich kurortów.

W kolejnych dekadach nowe budynki i odkrycia kolejnych źródeł przyciągały coraz więcej gości. Po wojnie miejscowość została upaństwowiona i przekształcona w państwowe sanatorium, specjalizujące się m.in. w leczeniu chorób dróg oddechowych. Dopiero na początku XXI wieku spadkobiercy odzyskali uzdrowisko i rozpoczęli jego odnowę, przywracając mu dawny blask oraz rangę miejsca, w którym lecznicze właściwości wód nadal stanowią fundament terapii.

Miejsce, które inspirowało pisarzy

Szczawnica była modnym kurortem już w XIX wieku. Przyjeżdżały tu znane postaci świata kultury i nauki. Wśród nich znaleźli się - wspominani już - Henryk Sienkiewicz oraz Bolesław Prus. Pisarze cenili nie tylko walory zdrowotne miejscowości, lecz także jej spokojną atmosferę i piękno krajobrazu. W Szczawnicy bywali również inni twórcy, m.in. Stefan Żeromski.

Co leczy się w Szczawnicy?

W Szczawnicy leczy się przede wszystkim:

  • choroby układu oddechowego (astma, przewlekłe nieżyty),
  • schorzenia układu ruchu (zwyrodnienia stawów i kręgosłupa, reumatyzm),
  • dolegliwości laryngologiczne.
