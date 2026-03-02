Wymiana biletów MPK Kraków. O tej zasadzie muszą pamiętać pasażerowie

Zmiana cennika od 2 marca wymusza na pasażerach konieczność wymiany starych biletów papierowych.

Procedura wymiany w Punktach Obsługi Pasażerów trwa pół roku, kończąc się 2 września.

Nie ma możliwości zwrotu biletów za gotówkę, ale przy wymianie można dopłacić różnicę w cenie.

Termin wymiany biletów MPK Kraków. Zostało niewiele czasu

Zgodnie z wytycznymi opublikowanymi przez urzędników, wszystkie papierowe bilety do kasowania, które nie zostały wykorzystane przed zmianą taryfy, muszą zostać wymienione. Proces ten wystartował równolegle z wprowadzeniem nowego cennika, czyli 2 marca, i potrwa równe sześć miesięcy. Ostatecznym terminem na załatwienie tej sprawy jest dzień 2 września 2026 roku.

Przedstawiciele miasta wyjaśniają, że mechanizm jest nieskomplikowany. Pasażerowie mogą zamienić nieważne już druki na dowolne bilety z aktualnej oferty przewozowej. Należy jednak mieć na uwadze kluczowe ograniczenie: nie przewiduje się zwrotów gotówki za oddawane bilety. Transakcja działa jedynie w formie wymiany, a w przypadku wyższej wartości nowych biletów, konieczne jest uregulowanie różnicy. Co istotne, dopłatę można uiścić wyłącznie gotówką, o czym warto pamiętać, planując wizytę w punkcie obsługi.

Punkty Obsługi Pasażerów w Krakowie. Gdzie wymienić nieważne bilety?

Operację wymiany można przeprowadzić wyłącznie osobiście, udając się do jednego ze stacjonarnych Punktów Obsługi Pasażerów (POP). Władze Krakowa wyznaczyły cztery lokalizacje obsługujące mieszkańców w różnych rejonach miasta. Zaleca się wcześniejsze sprawdzenie harmonogramu pracy danej placówki, ponieważ godziny otwarcia są zróżnicowane. Czasu ubywa, a trzeba pamiętać, że po 2 września stare bilety całkowicie stracą wartość i nie będzie już szans na ich wymianę.

Poniżej znajduje się lista punktów, w których realizowana jest wymiana: