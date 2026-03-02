Wymiana biletów MPK Kraków. O tej zasadzie muszą pamiętać pasażerowie

Adrian Teliszewski
2026-03-02 13:28

Wprowadzenie nowej taryfy przewozowej w stolicy Małopolski spowodowało, że dotychczasowe bilety papierowe straciły swoją moc. Od 2 marca obowiązują nowe stawki, ale Zarząd Transportu Publicznego przewidział okres przejściowy. Pasażerowie mają pół roku na wymianę starych druków, choć procedura wiąże się z konkretnymi wymogami.

  • Zmiana cennika od 2 marca wymusza na pasażerach konieczność wymiany starych biletów papierowych.
  • Procedura wymiany w Punktach Obsługi Pasażerów trwa pół roku, kończąc się 2 września.
  • Nie ma możliwości zwrotu biletów za gotówkę, ale przy wymianie można dopłacić różnicę w cenie.

Termin wymiany biletów MPK Kraków. Zostało niewiele czasu

Zgodnie z wytycznymi opublikowanymi przez urzędników, wszystkie papierowe bilety do kasowania, które nie zostały wykorzystane przed zmianą taryfy, muszą zostać wymienione. Proces ten wystartował równolegle z wprowadzeniem nowego cennika, czyli 2 marca, i potrwa równe sześć miesięcy. Ostatecznym terminem na załatwienie tej sprawy jest dzień 2 września 2026 roku.

Przedstawiciele miasta wyjaśniają, że mechanizm jest nieskomplikowany. Pasażerowie mogą zamienić nieważne już druki na dowolne bilety z aktualnej oferty przewozowej. Należy jednak mieć na uwadze kluczowe ograniczenie: nie przewiduje się zwrotów gotówki za oddawane bilety. Transakcja działa jedynie w formie wymiany, a w przypadku wyższej wartości nowych biletów, konieczne jest uregulowanie różnicy. Co istotne, dopłatę można uiścić wyłącznie gotówką, o czym warto pamiętać, planując wizytę w punkcie obsługi.

Punkty Obsługi Pasażerów w Krakowie. Gdzie wymienić nieważne bilety?

Operację wymiany można przeprowadzić wyłącznie osobiście, udając się do jednego ze stacjonarnych Punktów Obsługi Pasażerów (POP). Władze Krakowa wyznaczyły cztery lokalizacje obsługujące mieszkańców w różnych rejonach miasta. Zaleca się wcześniejsze sprawdzenie harmonogramu pracy danej placówki, ponieważ godziny otwarcia są zróżnicowane. Czasu ubywa, a trzeba pamiętać, że po 2 września stare bilety całkowicie stracą wartość i nie będzie już szans na ich wymianę.

Poniżej znajduje się lista punktów, w których realizowana jest wymiana:

  • ul. Wielopole 1 – obsługa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–15.30.
  • ul. Pawia 3 – obsługa od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–16.30.
  • Os. Centrum D 7 – obsługa od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00–18.00.
  • ul. Papierni Prądnickich 1 – obsługa w poniedziałki i wtorki (7.00–15.00) oraz od środy do piątku (10.00–17.00).
