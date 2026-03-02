Marcin Najman ostrzega PiS i apeluje do Jarosława Kaczyńskiego. "Zostaną zgliszcza"

Marcin Najman, po ogłoszeniu zakończenia kariery sportowej, aktywnie komentuje bieżące wydarzenia, w tym politykę.

Najman skrytykował Waldemara Budę, posła do Parlamentu Europejskiego, za jego wpis dotyczący kredytu na zbrojenia, który odnosił się do Donalda Tuska.

Najman zaapelował do Jarosława Kaczyńskiego o interwencję w sprawie wypowiedzi polityków PiS, ostrzegając, że takie działania mogą zaszkodzić partii, a potrzebna jest konstruktywna prawica w Polsce.

Marcin Najman uderza w PiS. Oberwał były minister

Marcin Najman tuż po porażce na gali FAME MMA 28 z Pawłem "Scarfacem" Bombą - jeszcze będąc w oktagonie - ogłosił zakończenie kariery sportowej. Co prawda o rozbracie z walkami były bokser wcześniej mówił wielokrotnie, ale tym razem wygląda na to, że faktycznie postanowił skończyć z walkami. Marcin Najman jednak cały czas jest aktywny w mediach społecznościowych. Co ciekawe, zabiera tam głos nie tylko w tematach dotyczących poważnego sportu czy freak-fightów, lecz także w sprawach dotyczących polityki. Tym razem były pięściarz uderzył w PiS, a konkretnie w Waldemara Budę, posła do Parlamentu Europejskiego i byłego ministra rozwoju i technologii. Przez Marcina Najmana został wywołany sam Jarosław Kaczyński!

Rozsierdzony Marcin Najman apeluje do Jarosława Kaczyńskiego

"Cesarz" nie po raz pierwszy zaatakował PiS, mimo że sam raczej znany jest z sympatii do partii prawicowych. Marcin Najman jednak nie wytrzymał po wpisie Budy i zwrócił się z apelem do samego Jarosława Kaczyńskiego. Co tak rozsierdziło byłego pięściarza? Przytoczmy wpis ministra w rządzie Mateusza Morawieckiego.

Najman odwrócił się od PiS? "Ubolewam, że prezes Kaczyński..."

Panie Premierze, a jakby Putin zaproponował kredyt na zbrojenia na 1 proc. to też byście wzięli?

- napisał Buda, nawiązując zapewne do Donalda Tuska i kredytu z SAFE (tu przeczytasz więcej o programie SAFE). Marcin Najman wkroczył do akcji i zbeształ posła do PE. Zdaniem "Cesarza" zareagować już powinien Jarosław Kaczyński.

Jeszcze kilka takich wypowiedzi i z PiS zostaną zgliszcza. Panie Prezesie, proszę się wziąć za nich, bo za chwilę przez takich "dyplomatów" i "myślicieli" jak Buda, nie będzie co zbierać! A Polsce jest potrzebna konstruktywna prawica!

- podkreślił Najman.

