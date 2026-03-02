Anna Lewandowska w podróży w Abu Zabi i Dubaju. Czy grozi jej niebezpieczeństwo? Ważny komunikat!

Wielki niepokój na Bliskim Wschodzie! Na całe szczęście -niektórym udało się uciec w porę! Anna Lewandowska poinformowała w mediach społecznościowych, że bezpiecznie wróciła do Europy z podróży służbowej do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Trenerka odniosła się również do napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie.

  • Konflikt USA i Izraela z Iranem eskalował w miniony weekend (28 lutego/1 marca)
  • Napaść na Iran spotkała się z atakami odwetowymi, które sparaliżowały wiele państw Bliskiego Wschodu
  • W podróży do Abu Zabi i Dubaju była Anna Lewandowska. Czy grozi jej niebezpieczeństwo?
  • Trenerka fitness zabrała głos w mediach społecznościowych

Anna Lewandowska była w ZEA. Jest już bezpieczna!

Anna Lewandowska przekazała w relacji na Instagramie, że bezpiecznie wróciła do Europy po wyjeździe do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jak wyjaśniła, ostatnie dni spędziła w Dubaju i Abu Zabi w związku z podróżą biznesową. Informacja została opublikowana w momencie, gdy sytuacja na Bliskim Wschodzie uległa gwałtownemu zaostrzeniu.

W ostatnich dniach doszło do eskalacji konfliktu między Stanami Zjednoczonymi i Izraelem a Iranem. Po atakach i działaniach odwetowych napięcie objęło również inne państwa regionu, w tym m.in. Katar, Bahrajn, Oman i Zjednoczone Emiraty Arabskie. W części krajów wprowadzono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa, a lokalne władze informowały o zagrożeniach związanych z destabilizacją sytuacji.

W tym kontekście Lewandowska odniosła się do swojego pobytu w regionie. „Kochani, tak, tak wróciła do Europy już trzy dni temu. Dziękuję za wszystkie wiadomości i troskę” – napisała w InstaStories.

Lewandowska uspokoiła kibiców. "Bezpiecznie wróciłam do domu"

W dalszej części relacji podkreśliła, że z niepokojem obserwuje rozwój wydarzeń. „Z ogromnym smutkiem patrzę na to, co dzieje się teraz na Bliskim Wschodzie. Mam świadomość, że wielu ludzi doświadcza dziś strachu i niepewności” – zaznaczyła.

Dodała również, że jest wdzięczna za bezpieczny powrót do domu. „Jestem wdzięczna, że bezpiecznie wróciłam do domu. Myślami jestem z wszystkimi, których dotyka ta trudna sytuacja” – przekazała.

Jej wpis miał formę krótkiego oświadczenia opublikowanego w relacji i dotyczył zarówno zakończenia podróży, jak i aktualnej sytuacji w regionie objętym napięciem. Z pewnością Anna Lewandowska w ten sposób uspokoiła wielu swoich kibiców.

