Nie doczekał tej edycji "Tańca z Gwiazdami". Miał tylko 34 lata! Na jego pogrzebie wylano morze łez

Ruszyła kolejna edycja "Tańca z Gwiazdami", bez udziału legendarnego tancerza Żory Korolyova, który zmarł nagle w grudniu 2021 roku w wieku 34 lat.

Wg naszych ustaleń przyczyną śmierci Żory Korolyova było zapalenie mięśnia sercowego, a tancerz zasłabł w domu i zmarł pomimo reanimacji.

Pogrzeb Żory Korolyova zgromadził tłumy żałobników, w tym wiele gwiazd związanych z "Tańcem z Gwiazdami", a podczas mszy żałobnej ksiądz w pięknych słowach wspominał tancerza.

"Taniec z Gwiazdami". Żora Korylyov już nigdy nie wystąpi

Wystartowała kolejna wiosenna edycja programu "Taniec z Gwiazdami". Tym razem o Kryształową Kulę powalczy dwanaście par. Wśród gwiazd najnowszej serii "TzG" znaleźli się: Magdalena Boczarska, Natsu, Paulina Gałązka, Emilia Komarnicka, Sebastian Fabijański, Piotr Kędzierski, Mateusz Pawłowski, Małgorzata Potocka, Jasper, Kamil Nożyński, Izabella Miko i Gamou Fall. Towarzyszyć im będą tacy tancerze jak: Jacek Jeschke, Julia Suryś, Hanna Żudziewicz czy Magdalena Tarnowska. Niestety wiadomo, że programie "Taniec z Gwiazdami" nigdy już nie wystąpi uwielbiany przez fanów show Żora Korolyov. Tancerz, który był też agentem piłkarskim, zmarł nagle 21 grudnia 2021 roku. Miał tylko 34 lata.

Żora Korolyov śmierć i pogrzeb

Jaka była przyczyna śmierci Żory Korolyova? Według naszych ustaleń, powodem śmierci mistrza parkietu było zapalenie mięśnia sercowego. - Był dziś bardzo zabiegany, miał iść na trening. Zasłabł w domu, gdzie znalazła go jego ukochana. Wezwano karetkę, jednak mimo reanimacji zmarł - usłyszeliśmy od znajomej uczestnika sześciu edycji programu "Taniec z gwiazdami". Trwającej edycji, jak i kliku poprzednich Żora Korolyov nie doczekał... W pamięci miłośników tanecznego show jednak popularny "Żorka" pozostanie na zawsze. Pogrzeb tancerza i agenta piłkarskiego zgromadził tłum żałobników. Ludzie wylali może łez. Wśród uczestników ostatniego pożegnania Żory znalazło się wiele gwiazd, m.in. Jacek Jeschke, Ewa Szabatin, Tomasz Barański, Jan Kliment i Rafał Maserak. Podczas żałobnej mszy świętej ksiądz w pięknych słowach wspominał tancerza.

Tańcz Żorka, tańcz i nie przestawaj. Do zobaczenia w raju

- tak zakończył homilię kapłan.

W galerii prezentujemy zdjęcia z pogrzebu Żory Korolyova

