13-latek doprowadził trenerów do łez. Jego występ w "The Voice Kids" przejdzie do historii

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-03-01 16:28

Dziewiąta edycja "The Voice Kids" dostarcza niezapomnianych wrażeń, a emisja z 28 lutego na długo zapadnie w pamięć widzom. Wszystko za sprawą 13-letniego uczestnika, którego wykonanie poruszyło najczulsze struny jurorów oraz internautów. Chłopiec nie ukrywał wzruszenia, a scena z jego udziałem jest typowana na najważniejszy moment tego sezonu.

Najnowsza odsłona popularnego formatu muzycznego przeszła sporą metamorfozę. W dziewiątej serii w rolę trenerów wcielają się Cleo, Blanka oraz Tribbs, natomiast za kulisami młodym talentom towarzyszą Michalina Sosna i Jan Dąbrowski. Chociaż roszady w składzie sędziowskim początkowo wywoływały w internecie mieszane uczucia, to ostatnie wydarzenia sprawiły, że dyskusje o personaliach zeszły na drugi plan. Wszystko zmienił jeden magiczny występ, który skradł całe show.

Głównym bohaterem wieczoru okazał się Wiktor Sas. Nastolatek, zanim jeszcze wydobył z siebie pierwszy dźwięk, podzielił się z publicznością poruszającym wyznaniem. Opowiedział o niezwykłej więzi łączącej go z dziadkiem. To właśnie ten członek rodziny od zawsze był największym kibicem jego talentu i wierzył w muzyczną przyszłość wnuka.

Młody wokalista zmierzył się z wymagającym utworem „Unforgettable”. Już pierwsze takty pokazały, że mamy do czynienia z nietuzinkowym głosem. Reakcja trenerów była błyskawiczna – niemal natychmiast odwrócili swoje fotele, walcząc o tego uczestnika. Publiczność w studio wiwatowała na stojąco, a komplet odwróconych krzeseł zagwarantował chłopcu pewny awans do dalszego etapu rywalizacji.

Zobacz też: Blanka kontra Cleo już w pierwszym odcinku! „The Voice Kids” wraca z głośnymi zmianami

Reakcja Cleo na łzy Wiktora Sasa w "The Voice Kids"

Gdy wybrzmiały ostatnie nuty, emocje sięgnęły zenitu. Wiktor nie wytrzymał napięcia i rozpłakał się na scenie. Wtedy do akcji wkroczyła Cleo, która bez chwili wahania ruszyła w stronę 13-latka. Piosenkarka czule przytuliła zapłakanego chłopca, starając się dodać mu otuchy i uspokoić go po tak wielkim przeżyciu. Ten gest błyskawicznie obiegł media społecznościowe.

To są łzy szczęścia, tylko na takie pozwalamy w tym programie - powiedziała.

W sieci natychmiast zawrzało. Pod nagraniami dokumentującymi występ Wiktora pojawiła się lawina komentarzy. Internauci nie kryją zachwytu, pisząc o głębokim wzruszeniu, jakiego dostarczył im ten wykon. Wielu obserwatorów programu idzie o krok dalej, sugerując, że Wiktor Sas wyrasta na murowanego faworyta do zwycięstwa w całej edycji.

Cudowny, wrażliwy chłopak.

Genialny głos i ogromne emocje!

Popłakałam się razem z nim.

Mimo że zmiany personalne w jury "The Voice Kids" wciąż budzą pewne kontrowersje, to właśnie takie momenty przypominają o sile tego formatu. Program niezmiennie przyciąga przed telewizory miliony Polaków. Widzowie cenią przede wszystkim autentyczność, chwytające za serce historie rodzinne oraz młodych artystów śpiewających z prawdziwą pasją.

Blanka w The Voice Kids
Galeria zdjęć 47
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

The Voice Kids