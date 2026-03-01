13-latek doprowadził trenerów do łez. Jego występ w "The Voice Kids" przejdzie do historii

Najnowsza odsłona popularnego formatu muzycznego przeszła sporą metamorfozę. W dziewiątej serii w rolę trenerów wcielają się Cleo, Blanka oraz Tribbs, natomiast za kulisami młodym talentom towarzyszą Michalina Sosna i Jan Dąbrowski. Chociaż roszady w składzie sędziowskim początkowo wywoływały w internecie mieszane uczucia, to ostatnie wydarzenia sprawiły, że dyskusje o personaliach zeszły na drugi plan. Wszystko zmienił jeden magiczny występ, który skradł całe show.

Głównym bohaterem wieczoru okazał się Wiktor Sas. Nastolatek, zanim jeszcze wydobył z siebie pierwszy dźwięk, podzielił się z publicznością poruszającym wyznaniem. Opowiedział o niezwykłej więzi łączącej go z dziadkiem. To właśnie ten członek rodziny od zawsze był największym kibicem jego talentu i wierzył w muzyczną przyszłość wnuka.

Młody wokalista zmierzył się z wymagającym utworem „Unforgettable”. Już pierwsze takty pokazały, że mamy do czynienia z nietuzinkowym głosem. Reakcja trenerów była błyskawiczna – niemal natychmiast odwrócili swoje fotele, walcząc o tego uczestnika. Publiczność w studio wiwatowała na stojąco, a komplet odwróconych krzeseł zagwarantował chłopcu pewny awans do dalszego etapu rywalizacji.

Reakcja Cleo na łzy Wiktora Sasa w "The Voice Kids"

Gdy wybrzmiały ostatnie nuty, emocje sięgnęły zenitu. Wiktor nie wytrzymał napięcia i rozpłakał się na scenie. Wtedy do akcji wkroczyła Cleo, która bez chwili wahania ruszyła w stronę 13-latka. Piosenkarka czule przytuliła zapłakanego chłopca, starając się dodać mu otuchy i uspokoić go po tak wielkim przeżyciu. Ten gest błyskawicznie obiegł media społecznościowe.

To są łzy szczęścia, tylko na takie pozwalamy w tym programie - powiedziała.

W sieci natychmiast zawrzało. Pod nagraniami dokumentującymi występ Wiktora pojawiła się lawina komentarzy. Internauci nie kryją zachwytu, pisząc o głębokim wzruszeniu, jakiego dostarczył im ten wykon. Wielu obserwatorów programu idzie o krok dalej, sugerując, że Wiktor Sas wyrasta na murowanego faworyta do zwycięstwa w całej edycji.

Cudowny, wrażliwy chłopak. Genialny głos i ogromne emocje! Popłakałam się razem z nim.

Mimo że zmiany personalne w jury "The Voice Kids" wciąż budzą pewne kontrowersje, to właśnie takie momenty przypominają o sile tego formatu. Program niezmiennie przyciąga przed telewizory miliony Polaków. Widzowie cenią przede wszystkim autentyczność, chwytające za serce historie rodzinne oraz młodych artystów śpiewających z prawdziwą pasją.