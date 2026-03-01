Tomasz Kot spacerował z mamą po Legnicy. Aktor mógł wykonywać zupełnie inny zawód

Tomasz Kot należy do ścisłej czołówki polskiego kina, ciesząc się uznaniem zarówno widzów, jak i krytyków. Jego dorobek obejmuje szeroki wachlarz kreacji, od ról komediowych po skomplikowane postacie dramatyczne, co wielokrotnie nagradzano prestiżowymi statuetkami. Zanim jednak artysta na stałe zagościł na ekranach i deskach teatrów, jego przyszłość zawodowa stała pod znakiem zapytania. Aktor w obliczu niepowodzenia szkolnego rozważał zupełnie inną ścieżkę kariery.

Tomasz Kot pochodzi z Legnicy. Historia oblanej matury

Pochodzący z województwa dolnośląskiego 48-latek dorastał w Legnicy. Z relacji jego matki wynika, że jako chłopiec służył do mszy w tamtejszej katedrze, lecz w okresie licealnym jego zainteresowania przesunęły się w stronę sztuki scenicznej. Kluczowym momentem okazał się egzamin dojrzałości, którego przyszły gwiazdor nie zdał za pierwszym razem. Po tym wydarzeniu Tomasz Kot planował kontynuować rodzinną tradycję i zostać przewodnikiem turystycznym.

Taki wybór wpisywałby się idealnie w profesje wykonywane przez jego najbliższych. Ojciec aktora pracował jako pilot wycieczek zagranicznych, brat zarządza obecnie rodzinnym biurem podróży, a mama działa w tej branży od pół wieku. Ostatecznie jednak zwyciężyła miłość do sztuki, co skutkowało decyzją o przeprowadzce do Krakowa i podjęciu studiów aktorskich.

"Prawie skończyłem kurs, prawie doszedłem do próbnego egzaminu, a potem powiedziałem: mamo, jadę do Krakowa" - wyznał aktor w materiale "Dzień Dobry TVN".

Elżbieta Kot o pasji do turystyki. Spacer z synem przed kamerami

Widzowie programu śniadaniowego stacji TVN mieli okazję zobaczyć sentymentalną podróż artysty do rodzinnego miasta. Kamery towarzyszyły Kotom podczas spaceru po ulicach Legnicy oraz wizyty w siedzibie ich firmy. Aktor z dumą przedstawił swoją mamę, Elżbietę, która nieprzerwanie realizuje się zawodowo. Kobieta z ogromnym zaangażowaniem oprowadza turystów po mieście od ponad pięciu dekad.

"Jestem przewodnikiem już ponad 50 lat. Stoimy pod Zamkiem Piastowskim, to jest początek Legnicy, bez tego zamku by po prostu nic nie było. Tutaj się kłania nasza bardzo ciekawa historia" - powiedziała mama aktora.

