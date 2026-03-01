"Człowiek prysznica boi się zrobić". Co się teraz dzieje w Tel Awiwie? Relacja mieszkańca

Stany Zjednoczone i Izrael w minioną sobotę (28.02) zaatakowały Iran, zabijając najwyższego przywódcę ajatollaha Alego Chameneia i innych wysokich rangą przedstawicieli władz. Teheran w odwecie przystąpił do ataków na bazy amerykańskie w regionie. Prezydent USA Donald Trump, ogłaszając rozpoczęcie działań bojowych, wezwał naród irański do powstania przeciwko reżimowi.

Tymczasem Iran w odpowiedzi ostrzeliwuje m.in. Izrael. Reporter Radia Eska rozmawiał z Janem Kirschenbaumem, mieszkańcem Tel Awiwu. - Jest bardzo dużo alarmów. Ja przed chwilą wróciłem już po raz szósty czy siódmy ze schronu i ostatni wybuch był taki, że trzęsły mi się szyby i mury domu - opowiada mężczyzna. W Tel-Awiwie działają m.in. apteki i sklepy spożywcze, ale większość ludzi nie chodzi do pracy. - Ludzie starają się trzymać blisko schronu - dodaje rozmówca Radia Eska.

My jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że takie rzeczy mogą mieć miejsce, natomiast oczywiście powoduje to stres, bo człowiek chociażby takie najprostsze rzeczy, jak wzięcie prysznica, boi się zrobić, ponieważ boi się, czy alarm nie zastanie go pod prysznicem, czy nie wiem, na zakupach w sklepie - opowiada Jan Kirschenbaum

W niedzielę irańskie rakiety spadły na miasto Bet Szemesz w środkowym Izraelu. - Co najmniej sześć osób zginęło, a 23 odniosły obrażenia na skutek irańskiego ataku rakietowego - poinformowały izraelskie służby ratunkowe, cytowane przez portal Times of Israel. Dwie osoby ranne są w stanie ciężkim.