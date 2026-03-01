Gorące sceny tuż przed startem "Tańca z Gwiazdami". Kto się pojawił i zaszalał na parkiecie?

Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
2026-03-01 14:30

Na kilka godzin przed startem nowej edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" emocje sięgnęły zenitu - i to nie w studiu Polsatu, a na parkiecie prestiżowego turnieju Sikelia Di Terrazzino International Pro-Am Polish Cup, organizowanego przez Stefano Terrazzino. Wśród gwiazd nie zabrakło Julii Wieniawy, Agnieszki Sienkiewicz, Katarzyny Zillmann i Janji Lesar, które znów przyciągnęły wszystkie spojrzenia.

Sikelia Di Terrazzino International Pro-Am Polish Cup to wydarzenie, które z roku na rok przyciąga coraz więcej znanych nazwisk. Turniej odbywa się w systemie Pro-Am - formule, w której amatorzy występują w duecie z profesjonalnymi tancerzami. To połączenie sportowej rywalizacji, elegancji i ogromnych emocji.

Model Pro-Am zdobył popularność m.in. dzięki programowi "Taniec z Gwiazdami", gdzie widzowie mogą obserwować taneczny rozwój gwiazd pod okiem zawodowych partnerów.

Wieniawa i Terrazzino oraz Zillmann i Lesar rozpalają wyobraźnię

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar, które w poprzedniej edycji "Tańca z Gwiazdami" stworzyły pierwszą kobiecą parę w historii polskiego formatu, ponownie udowodniły, że łączy je wyjątkowa chemia.

Ich występ podczas turnieju był pełen napięcia, bliskości i emocji. Fotografowie uchwycili momenty, w których ich show stawało się niemal intymnym dialogiem – spojrzenia, pewne gesty dłoni, dynamiczne figury na podłodze. Widać było, że to coś więcej niż sceniczna choreografia.

Równie zachwycające było show, które widzom zaserwowali Stefano Terrazzino i Julia Wieniawa. Odtworzyli oni choreografię, którą doskonale pamiętają widzowie "Tańca z Gwiazdami". Zobaczyć mogliśmy ich w energetycznym i sensualnym tańcu inspirowanym filmem "Dirty Dancing".

Kto jeszcze pojawił się na turnieju Terrazzino?

Turniej był prawdziwym przedsmakiem wiosennej edycji "Tańca z Gwiazdami". Wśród gości i uczestników pojawili się m.in.

  • Rafał Maserak,
  • Jacek Jeschke,
  • Agnieszka Sienkiewicz.

Nie zabrakło efektownych kreacji, błysku fleszy i choreografii, które spokojnie mogłyby znaleźć się w finałowym odcinku telewizyjnego show.

Nowa edycja "Tańca z Gwiazdami"

Już 1 marca rusza kolejny sezon "Tańca z Gwiazdami". Widzowie zobaczą zupełnie nowe pary, ale jedno jest pewne – poprzeczka w ostatniej edycji została zawieszona wysoko i z niecierpliwością czekamy na to, co teraz pokażą nam gwiazdy!

Super Express Google News
Sikelia di Terrazzino - Dancing with the Stars Pro Am Show
Galeria zdjęć 43
Julia Wieniawa szczerze o swojej karierze. Wskazała najlepsze role | WYWIAD
Sonda
Oglądasz "Taniec z Gwiazdami"?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KATARZYNA ZILLMANN
JULIA WIENIAWA
TANIEC Z GWIAZDAMI
JANJA LESAR