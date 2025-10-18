Rogacewicz łapie Kaczorowską za pośladek, a ona go odpycha. Wyciekło gorące nagranie z prób do "Tańca z gwiazdami"

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, ulubieńcy widzów "Tańca z Gwiazdami", przygotowują się do kolejnego gorącego występu.

Ich treningi do nowej choreografii, którą będzie cha-cha Julii Wieniawy, są pełne namiętności i odważnych ruchów.

Zobacz, jak Rogacewicz dał się ponieść emocjom, a ich taniec inspirowany "Dirty Dancing" rozpalił fanów!

Kaczorowska i Rogacewicz w gorącym tańcu na próbie do "Tańca z gwiazdami"

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz to niewątpliwie jedna z najgorętszych par w tej edycji "Tańca z gwiazdami". Każdy ich występ wzbudza ogromne emocje, a po tym jak w pierwszym odcinku oficjalnie potwierdzili, że są parą również w życiu prywatnym, fani z zapartym tchem śledzą niemalże każdy ich ruch. Agnieszka i Marcin z odcinka na odcinek pozwalają sobie na coraz więcej, a ich tańce dosłownie ociekają namiętnością. I wszystko wskazuje na to, że najbliższy ich występ w niedzielę, 19 października będzie równie gorący.

Kochani, w najbliższym odcinku w niedzielę w "Tańcu z gwiazdami" wszystkie pary otrzymały za zadanie powtórzyć jakąś choreografię z poprzednich edycji. My otrzymaliśmy (...) cha chę Julki Wieniawy i Stefano Terrazzino

- zapowiedziała Agnieszka Kaczorowska.

Marcin Rogacewicz łapie tancerkę za pośladek

Para ostro trenuje już do kolejnego odcinka programu, skrupulatnie rejestrując treningi i chwaląc się postępami fanom. Po obejrzeniu filmiku w jednym z najnowszych wpisów na Instagramie Kaczorowskiej można mieć pewność, że jej występ z Marcinem Rogacewiczem w najbliższym odcinku "Tańca z gwiazdami" będzie pełen odważnych i sensualnych ruchów. Ognista choreografia rozpaliła scenę, a Rogacewicz, w pełni oddany roli kochanka, dał się ponieść emocjom. Widzimy go w intymnych zbliżeniach z Kaczorowską, zagłębiającego się w jej dekolcie, oraz w zmysłowych ruchach na parkiecie.

Gdy inspiracja Dirty Dancing wjedzie za grubo

- podpisali swoje popisy taneczne na Instagramie.

Już widzę ten taniec i tę energię

Ale podkręcacie temperaturę

- pisali zachwyceni fani w komentarzach.