Gwiazdy pokazały dzieci podczas koncertu "Wspólne kolędowanie" w TVN. Show skradła jednak domniemana żona Wojewódzkiego

Rodzinne kolędowanie w TVN. Stacja pokaże koncert "Wspólne kolędowanie – najpiękniejsze polskie melodie"

W Wigilię 24 grudnia o godz. 14:50 widzowie będą mogli śledzić premierową emisję koncertu, który łączy klasyczne polskie kolędy z tradycyjnymi pastorałkami i góralską nutą spod Tatr. W tym roku wyjątkowo część artystów pojawiła się ze swoimi dziećmi i rodzinami, tworząc ciepły, domowy klimat.

Na scenie wystąpili m.in. Golec uOrkiestra, Mała Armia Janosika pod smyczkiem Damiana Pałasza, Alicja Majewska, Joanna Kulig, Natalia Kukulska, Andrzej Piaseczny, Piotr Kupicha, Wiktoria Kida, Andrzej Krzywy, Filip Lato, Marika, Dorota Gardias, a także światowej sławy śpiewacy operowi: Aleksandra Kurzak i Roberto Alagna. Szczególną uwagę widzów przyciągnął Sebastian Karpiel-Bułecka, który wystąpił w duecie ze swoją żoną, Paulina Krupińską.

Koncert poprowadzili: Krzysztof Skórzyński, Żaneta Rosińska oraz Paulina Krupińska, dbając o radosny i świąteczny nastrój wydarzenia.

Powtórki dla widzów, którzy przegapią premierę

Dla tych, którzy nie będą mogli oglądać koncertu w Wigilię, stacja przygotowała kilka powtórek:

TVN7: 25 grudnia o godz. 13:00

TVN: 26 grudnia o godz. 14:15

TVN24: 24 grudnia o godz. 17:00 oraz 25 grudnia o godz. 11:30

Żaneta Rosińska w czerwonej sukni skradła show

Podczas koncertu dużą uwagę przyciągnęła również prezenterka Żaneta Rosińska, która wystąpiła w eleganckiej, czerwonej sukni maxi. Kreacja miała zabudowany dekolt, wydłużone rękawy i miękko opadający materiał, który dodawał lekkości całej sylwetce. Prosty makijaż i rozpuszczone, lekko pofalowane włosy dopełniały stylizację, tworząc efektowny, ale nienachalny look.

Kolędy w nowoczesnych aranżacjach i góralskim klimacie

Koncert "Wspólne kolędowanie – najpiękniejsze polskie melodie" pokazuje, że tradycyjne melodie można łączyć z nowoczesnym brzmieniem i regionalnym folklorem. Publiczność mogła podziwiać nie tylko klasyczne aranżacje, ale też energetyczne wersje kolęd przeplatane góralską muzyką. Wydarzenie łączyło pokolenia, wzbudzało wzruszenia i pozwalało spędzić Święta w wyjątkowej, rodzinnej atmosferze. Tym bardziej, że niektóre gwiazdy występowały ze swoimi pociechami. Na scenie zobaczyliśmy m.in. córkę Doroty Gardias i pociechy Braci Golec.

Pudzianowski, Błachowicz, Juras i inni śpiewają kolędy