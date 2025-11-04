Kuba Wojewódzki z żoną (?) w Dubaju. Zdradziły ich te zdjęcia. Czy to podróż poślubna?

2025-11-04 9:29

Kuba Wojewódzki znów podsyca plotki o swoim rzekomym ślubie. Tym razem do sieci trafiły jego fotki z wyjazdu do Dubaju. Co ciekawe, w tym samym miejscu pozuje Żaneta Rosińska, pogodynka młodsza od niego o niemal trzy dekady, która to ma być jego żoną. Czy to tylko wakacyjny wypad, czy może... podróż poślubna?

Od czasu rozstania z Renatą Kaczoruk w 2018 roku, samozwańczy król TVN-u bardzo ostrożnie podchodził do publicznego pokazywania swoich relacji. Choć przez moment spotykał się z modelką Anną Markowską, związek nie przetrwał długo. Kuba – znany z ciętego języka i słabości do pięknych kobiet – najwyraźniej znów znalazł szczęście.

Od pewnego czasu plotkuje się, że serce Kuby Wojewódzkiego skradła Żaneta Rosińska – prezenterka pogody, która pojawia się w prognozach "Dzień Dobry TVN" czy TVN24. Choć oboje długo unikali oficjalnych deklaracji, w ostatnim czasie ich relacja stała się znacznie bardziej widoczna.

Wojewódzki pochwalił się obrączką. Wziął ślub?

Spekulacje o ślubie podsycił sam Kuba Wojewódzki. W jednym z odcinków swojego programu żartobliwie zasugerował, że "zmienił stan cywilny". Dziennikarze szybko podchwycili temat, a fani zaczęli analizować każde zdjęcie pary. Ich czujność opłaciła się – na kilku fotografiach zarówno Kuba, jak i Żaneta mieli na dłoniach złote obrączki.

Czy to tylko modny dodatek, czy symbol złożonej przysięgi? Odpowiedzi wciąż brak, a sam Wojewódzki – jak to ma w zwyczaju – bawi się niedopowiedzeniami i nie potwierdza niczego wprost.

Romantyczny wyjazd do Dubaju i wieża zakochanych

Najświeższe tropy prowadzą prosto do Dubaju. To właśnie tam para spędza ostatnie dni, dzieląc się zdjęciami z jednej z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji świata – Burdż Chalifa. Choć nie opublikowali wspólnych fotografii, internauci szybko wychwycili, że oboje byli w tym samym miejscu i czasie.

Zachody słońca nad pustynią, luksusowe hotele i panoramy z 828 metrów nad ziemią – idealne tło dla wielkiej miłości lub... starannie zaplanowanej gry z mediami.

Czy Kuba Wojewódzki naprawdę się ożenił?

Na razie niczego nie wiadomo na pewno. Wojewódzki lubi takie medialne rozgrywki, więc wszystko jest możliwe. Czy związek z młodszą o 28 lat Żanetą Rosińską okaże się trwały? Czas pokaże. Póki co, oboje wydają się szczęśliwi.

Kuba Wojewódzi i Żaneta Rosińska w Dubaju
