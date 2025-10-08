Kuba Wojewódzki zaskoczył wyznaniem o ślubie! Kim jest jego wybranka?

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2025-10-08 14:15

Kuba Wojewódzki, wieczny kawaler polskiego show-biznesu, wyznał w swoim programie, że jest już po ślubie. 62-latek z dumą zaprezentował złotą obrączkę. Gwiazdor, który ma za sobą kilka medialnych, do tej pory nie opowiadał za dużo o swoim obecnym związku. Co ciekawe, wiele wskazuje na to, że jego wybranka również jest związana z mediami!

Kuba Wojewódzki wziął ślub w tajemnicy!

Kuba Wojewódzki (62 l.) w najnowszym odcinku swojego programu gościł Marcina Rogacewicza (45 l.) oraz Wersow i Friza, czyli Weronikę Sowę (29 l.) oraz Karola Wiśniewskiego (29 l.). Para influencerów niedawno wzięła ślub. W programie zdradzili, że na uroczystość wydali dwa tysiące złotych! Historię ich miłości oraz sam ślub można zobaczyć na dużym ekranie.

Jednak największą rewelacją wieczory było wyznanie samego prowadzącego. W pewnym momencie rozmowy Friz powiedział starszemu koledze, że sam powinien wziąć ślub. Ku zaskoczeniu gości oraz zgromadzonej w studiu publiczności, Kuba Wojewódzki podniósł dłoń i wskazał na znajdującą się na jego palcu obrączkę!

I mogę śmiało powiedzieć... pierwszy! Zerżnęliście ode mnie. [...] Na poważnie - zapewnił showman.

Samozwańczy król TVN ma za sobą kilka głośnych związków, w tym z Anną Muchą (45 l.) czy Renatą Kaczoruk (39 l.). Z młodszą o prawie 30 lat Anną Markowską (33 l.) spotykał się przez dwa lata. Nie brakowało wtedy złośliwych komentarzy, że ich związek jest ustawką. Kuba Wojewódzki jest wszak znany z tego, że lubi wodzić opinię publiczną i swoich fanów za nos. Nie boi się również kontrowersji i skandali. Czy jego niespodziewany ślub również jest żartem? 

Kuba Wojewódzki spotyka się z koleżanką z TVN?

Wiadomość o tym, że Kuba Wojewódzki nie jest już kawalerem zaskakuje o tyle, że jeszcze kilka miesięcy temu nie był łączony z żadną kobietą. Od pewnego czasu gwiazdor dawał jednak do zrozumienia, że jest w związku. Niedawno w podcaście "WojewódzkiKędzierski" wspomniał o swojej partnerce. Nie zdradził jednak tożsamości ukochanej.

Wojewódzki jest bardzo aktywny na Instagramie. Przeglądając jego zdjęcia z ostatnich tygodni, na kilku z nich można zauważyć obrączkę. Złoty krążek na palcu miał również podczas jednego z niedawnych odcinków swojego programu.

Wiele osób zastanawia się teraz, kim jest żona gwiazdora. 62-latek został niedawno przyłapany przez paparazzich w towarzystwie pięknej blondynki. Para miło spędzała czas w jednej z modnych knajpek na Mokotowskiej w Warszawie. Co ciekawe, domniemana wybranka Wojewódzkiego nie jest anonimową osobą i związana jest z mediami.

Żaneta Rosińska (35 l.), bo o niej mowa, również pracuje w TVN. Kilka lat temu próbowała swoich sił w programie "Top Model", a w sierpniu 2022 roku dołączyła do zespołu "Dzień Dobry TVN" jako pogodynka. Uważni internauci zauważyli, że od kilku tygodni i na jej serdecznym palcu lśni obrączka.

Chociaż Kuba Wojewódzki i Żaneta Rosińska milczą jak zaklęci na temat swojego stanu cywilnego, to piękna pogodynka wrzuciła niedawno filmik, w którym pokusiła się na małżeński żart:

Mój mąż i ja postanowiliśmy, że nigdy nie będziemy kłaść się spać źli na siebie. Nie śpimy od soboty.

Post skomentował m.in. menager Kuby Wojewódzkiego.

A wydaje się taki opanowany - napisał Konrad Stachurski.

Rosińska kilka miesięcy temu towarzyszyła Kubie Wojewódzkiemu podczas głośnej premiery "Hamleta".

