Kuba Wojewódzki PRZYŁAPANY Z ŻONĄ? Wczoraj chwalił się ślubem, teraz pokazał się z piękną blondynką

Kuba Wojewódzki od lat bawi się w kotka i myszkę z mediami, fanami i widzami. Tym razem podstarzały gwiazdor TVN zapewnia, że naprawdę wziął ślub. Paparazzi przyłapali go na randce z piękną blondynką i... oboje mają na palcach obrączki. Czy to na serio, czy kolejna ściema? Przypomnijmy, że Wojewódzki ma długą historię "udawania" różnych rzeczy.

Oj Kuba, Kuba... z nim to nigdy nie wiadomo. Wystarczy wspomnieć, że w 2022 roku Wojewódzki ni stąd, ni zowąd zaczął publicznie przechwalać się, że jego dziewczyna jest w ciąży i wkrótce zostanie ojcem córeczki. Opowiadał o tym między innymi w "Dzień Dobry TVN" i swoim podcaście "WojewódzkiKędzierski". Jakiś czas później na swój profil na Instagramie wrzucił zdjęcia pięknej modelki i określił ją jako swoją "córkę"...

Kuba Wojewódzki kręci na potęgę. A to dziecko, a to ślub

W swoje 59. urodziny publikował też zdjęcia z malutkim dzieckiem na rękach, sugerując, ze to jego potomek. Potem okazało się, że to stare zdjęcia z czyjąś pociechą. Stąd gdy Wojewódzki w swoim programie na TVN ogłosił, że jest po ślubie, większość widzów i mediów podeszła do tematu sceptycznie. Zaraz się okaże, że to kolejna kampania reklamowa albo zwyczajny żart? Niewykluczone.

Paparazzi go przyłapali!

Natomiast jeśli ślub Kuby Wojewódzkiego jest ściemą, to można powiedzieć, że wielopoziomową. Paparazzi przyłapali samozwańczego "króla TVN" w jednej z modnych knajpek na Mokotowskiej w Warszawie, gdzie spędzał miło czas w towarzystwie pięknej blondynki. Potem oboje udali się do jego bajecznie drogiego auta i oddalili w sobie tylko znanym kierunku. Fotograf zwrócił uwagę na to, że... oboje mieli na palcach obrączki. Odnosili się do siebie serdecznie i byli w dobrych humorach.

Z naszego śledztwa wynika, że blondynka towarzysząca 62-letniemu satyrowi to ta sama, którą w kwietniu zabrał na premierę "Hamleta" Jana Englerta. Czyżby faktycznie coś było na rzeczy?

Napisaliśmy wiadomość do menadżera Wojewódzkiego, Konrada Stachurskiego, ale do chwili publikacji tekstu pozostała bez odpowiedzi.

