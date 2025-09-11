Nietaktowne zachowanie Kuby Wojewódzkiego po ślubie Macieja Orłosia. Mógł sobie darować

Maciej Orłoś i Paulina Koziejowska już powiedzieli sobie "tak" i oficjalnie są małżeństwem. Nie jest to zaskoczenie, bo ich ślubie mówiło się od dawna. Gwiazdor TVP mężem został już po raz... czwarty. Kuba Wojewódzki postanowił się odnieść do tego faktu w charakterystyczny dla siebie sposób. Zachowanie prezentera TVN było co najmniej nietaktowne.

  • Maciej Orłoś, 65-letni prezenter TVP, poślubił Paulinę Koziejowską, młodszą od niego o 22 lata.
  • Para potwierdziła ślub, który odbył się w Polsce, a podróż poślubna miała miejsce na Mauritiusie.
  • Kuba Wojewódzki w swoim felietonie w "Polityce" w nietaktowny sposób skomentował czwarte małżeństwo Orłosia, nawiązując do godziny emisji "Teleexpressu".

Maciej Orłoś i Paulina Koziejowska wzięli ślub

Maciej Orłoś to taka "cicha woda". Niepozory prezenter TVP działa na kobiety jak mało kto. Mimo że skończył już 65 lat, czyli wkroczył w wiek emerytalny, seniora zdecydowanie nie przypomina. Niedawno gwiazdor po raz czwarty już zawarł związek małżeński! Tym razem Maciej Orłoś wziął ślub z Pauliną Koziejowską, która jest młodsza od niego o 22 lata. Zakochanych zdradziły zdjęcia, a konkretnie widoczne na nich obrączki, które pojawiły się na ich palcach. By uciąć wszelkie spekulacje wydali wspólne oświadczenie. 

Ostatnio w mediach pojawiły się informacje o naszym ślubie. Niniejszym potwierdzamy – kilka tygodni temu powiedzieliśmy sobie "tak"! Jednocześnie prostujemy pewną nieścisłość: otóż ślub wzięliśmy w Polsce, a nie na Mauritiusie. Na tę piękną wyspę wybraliśmy się w podróż poślubną. Pozdrawiamy Was i życzymy Wam dużo miłości

- napisali na Instagramie Paulina Koziejowska i Maciej Orłoś. 

Nietaktowne zachowanie Kuby Wojewódzkiego po ślubie Macieja Orłosia i Pauliny Koziejowskiej

Zanim legendarny gospodarz "Teleexpressu" związał się ze znacznie młodszą dziennikarką, aż trzy razy stawał na ślubnym kobiercu. Poprzednimi żonami Macieja Orłosia były Monika, Ewa i Joanna. Z drugą kobietą prezenter ma dwóch synów (Rafała i Antoniego), a z trzecią - syna Jakuba i córkę Melanię. Jego liczne małżeństwa bywają czasem obiektem drwin. Są jednak chwile, w których zgryźliwe komentarze można sobie darować. Kuba Wojewódzki jednak raczej nie jest miłośnikiem przestrzegania etykiety. Tuż po ślubie Macieja Orłosia celebryta przypomniał o sobie w charakterystyczny dla siebie sposób. Jego zachowanie było zdecydowanie nietaktowne. 

Tak wygląda codzienność Macieja Orłosia i Pauliny Koziejowskiej. Czułość w każdym geście

Paulina Koziejowska i Maciej Orłoś wzięli ślub. W historii Maćka trudno nawet ustalić który. Jedyną stałą rzeczą w jego życiu jest 17.00

- napisał Kuba Wojewódzki w felietonie dla "Polityki", nawiązując zapewne do godziny emisji "Teleexpressu". 

