Maciej Orłoś to dla wielu widzów przede wszystkim uśmiechnięta, sympatyczna twarz "Teleexpressu". Ale za profesjonalizmem i szczerym spojrzeniem kryje się wieloletni dramat. Orłoś ma za sobą aż trzy małżeństwa - wszystkie zakończone rozwodami.

Przez długi czas jego życie uczuciowe miało się nie najlepiej, choć oczywiście były i dobre lata. Jedno rozstanie szczególnie mocno odbiło się i na dziennikarzu, i na jego partnerce. Co się stało?

Pierwszą żoną Orłosia była Moniką Jóźwik. Poznali się na studiach aktorskich, a ich związek trwał bardzo krótko. Partnerzy nie mieli dzieci czy wspólnego majątku, więc rozwód nie sprawił trudności. Drugie małżeństwo dziennikarza skończyło się dużo gorzej, choć zaczęło wspaniale.

Były lata 80. Oboje, i Ewa, druga żona Macieja, i ona sam, marzyli o dzieciach. Najpierw na świat przyszedł Rafał. Ale jedno dziecko to było za mało. Wkrótce ukochana Orłosia była w ciąży z kolejną pociechą. Niestety, maluch zmarł, a żona dziennikarza załamała się. Jednak niedługo później Ewa znów spodziewała się dziecka.

Ciąża była zagrożona. By uratować dziecko, musiałam leżeć plackiem. Najgorsza była świadomość, że przez to wszystko muszę przejść sama. Czułam, że Maciek oddalił się ode mnie, bo jego wizyty stawały się coraz rzadsze - opowiadała w "Olivii"

Do porodu doszło już w ósmym miesiącu ciąży. Maluch przeżył, jego mama też, ale zapadła w śpiączkę. Po przebudzeniu okazało się, że miała paraliż połowy ciała.

Najgorsze było to, że to nie mąż pomagał jej w czasie choroby, a starszy syn.

Wkrótce stało się jasne, że Orłoś myśli o rozwodzie. I innej kobiecie.

Dziennikarz rozwiódł się z Ewą po 11 latach małżeństwa. Wkrótce poślubił jasnowłosą Joannę. Tych dwoje dobrało się jak w korcu maku. Zakochani wspierali się i prywatnie, i zawodowo. Wspólnie wychowywali też dwoje dzieci - Melanię i Kubę, dla których ojciec stworzył całą serię książek!

Joanna i Maciej byli ze sobą przez 26 lat, ale w 2022 r. rozstali się. Ostatecznie doszło do rozwodu, Orłoś zamieszkał z nową miłością.

Od dwóch lat Maciej Orłoś jest związany z Pauliną Koziejowską. Razem żyją i pracują, wspólnie nagrywają filmiki na swoje instagramowe konta - również lekkie, zabawne, dotyczące związków.

Prezenterka jest w średnim wieku, ale nadal jest znacznie młodsza od dziennikarza. On ma 64 lata, ona 42. Póki co o ślubie nie ma mowy.

Wydaje mi się, że ślub nie jest aż tak ważny w życiu. Zobacz, ile osób bierze ślub i co z tego wynika. Ten związek tak samo, czy jest ślub, czy tego ślubu nie ma, może się zakończyć, może wygasnąć. Są takie osoby, które chcą mieć ten papierek, to przypieczętowanie związku małżeńskiego, i to jest super, tylko że najważniejsze jest to, żeby po tym ślubie nie zapominać o tym, że nie jestem tylko "ja i ty", ale jesteśmy też dalej "my" - mówiła Koziejowska w rozmowie z Show News.