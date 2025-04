i Autor: designed by Freepik, https://pl.freepik.com/, Freepik, Freepic.com

Ujawniamy!

Czy można głosować przez internet? Wyjaśniamy, jak to działa i dlaczego wciąż nie w Polsce

Czy można głosować przez internet? W czasach cyfrowej administracji pytanie o wybory online pojawia się coraz częściej. Wyjaśniamy, dlaczego nie można głosować przez internet w Polsce, jak wygląda to w innych krajach i co by się musiało zmienić, by wreszcie głosować przez internet.