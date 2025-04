Britney Spears przeraziła fanów. Niepokojące nagranie trafiło do sieci

Britney Spears aktywnie udziela się w mediach społecznościowych – jej profil na Instagramie obserwuje ponad 41 milionów użytkowników. To właśnie tam wokalistka opublikowała niedawno nagranie, które wywołało niemałe poruszenie. Choć z pozoru niewinne – artystka mówiła w nim o swoich paznokciach – internauci szybko zaczęli wyrażać niepokój i troskę o jej zdrowie psychiczne.

W krótkim wideo Britney Spears opowiadała, jak bardzo tęskni za zadbanymi dłońmi.

W opisie filmu wspomniała, że niedawno przeszła poważne przeziębienie.

Dlaczego po poważnym przeziębieniu jestem taka leniwa ? Czuję się lepiej. To tylko moje wewnętrzne myśli. Jestem znudzona jak diabli – napisała.

Choć temat może wydawać się błahy, forma przekazu wzbudziła niepokój fanów. Britney zmieniała głos, momentami mówiła z dziwnym akcentem i była wyraźnie rozemocjonowana. Jej zachowanie martwi – szczególnie że komentarze pod postem zostały zablokowane.

Britney ma za sobą burzliwy okres. W maju 2024 roku oficjalnie rozwiodła się z Samem Asgharim. Były partner niedawno udzielił szczerego wywiadu w podcaście Sibling Rivalry, gdzie zdradził kulisy ich relacji. Przyznał, że największym wyzwaniem w związku z gwiazdą nie była jej sława, a otoczenie.

Jedną z najtrudniejszych rzeczy, z jakimi trzeba się zmierzyć, gdy wchodzi się do świata rozrywki, są rodzice i ludzie wokół. Wszystko, co się dzieje, wszyscy, którzy wchodzą w twoje życie i próbują to wykorzystać – powiedział.