Britney Spears wzięła kolejny ślub! Niedawno rozwiodła się z trzecim mężem

Chociaż czasy zawodowej świetności Britney Spears ma już za sobą, to nie można zaprzeczyć, że na zawsze zapisała się w historii muzyki popularnej. Przełom XX i XXI wieku zdecydowanie należał do niej. Jej piosenki do dzisiaj królują na playlistach imprezowych hitów oraz wieczorach karaoke. Wpływ Spears na rozwój popu jest niepodważalny.

Niestety, jej życie dalekie było od ideału i doskonale poznała ciemne strony sławy oraz show-biznesu. Była nastolatką, gdy jej debiutancki album "...Baby One More Time" podbijał listy przebojów. Sława przyszła bardzo szybko i cały świat dosłownie oszalał na jej punkcie. Za popularnością przyszły ogromne pieniądze, na które pokusił się ojciec gwiazdy, Jamie Spears. Gdy piosenkarka przeszła bardzo medialne załamanie nerwowe, Jamie przejął nad nią kuratelę sądową. Od tamtej pory mógł decydować o życiu zawodowym i prywatnym córki.

Mało kto zdawał sobie sprawę z tego, jak naprawdę wyglądało życie Britney. Przerażające szczegóły dopiero po latach wyszły na jaw. O to, by się uwolnić, walczyła przez wiele lat, a pomagali jej w tym wierni fani, którzy stworzyli ruch #FreeBritney. W końcu, w listopadzie 2021 roku piosenkarka odzyskała wolność. I od razu rzuciła się w wir nowego życia.

Britney Spears poślubiła samą siebie!

Jedną z pierwszych decyzji Britney był ślub z Samem Ashgarim, który przez wiele lat wiernie trwał u jej boku. Szczęście małżonków nie trwało jednak za długo. Zaledwie rok po złożeniu przysięgi para ogłosiła rozstanie. Rozwód został sfinalizowany w maju tego toku. Spekulowano, że do rozstania doszło przez zdradę oraz dziwne zachowanie Britney, która wielokrotnie wrzucała do sieci swoje nagie zdjęcia.

42-letnia gwiazda jest obecnie bardzo aktywna na Instagramie. Niektóre z publikowanych przez nią treści nieco niepokoją fanów. Spears niedawno zamieściła post, na którym zaprezentowała się w sukni ślubnej. Okazuje się, że piosenkarka, która ma za sobą trzy oficjalne małżeństwa, ponownie powiedziała "tak". Tym razem poślubiła... samą siebie!

Dzień, w którym poślubiłam samą siebie... To może się wydawać śmieszne czy głupie, ale sądzę, że to najlepsze, co kiedykolwiek zrobiłam - napisała na Instagramie.

