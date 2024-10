Gwiazda hitu TVN wzięła ślub z ukochaną! "Nie mogłam sobie wymarzyć lepszego życia"

"Projekt Lady": Roksana Gac wzięła ślub z ukochaną

Roksana Gac była uczestniczką drugiej edycji programu "Projekt Lady". W Pałacu w Radziejowicach pod czujnym okiem Małgorzaty Rozenek-Majdan Roksana miała okazję nabrać ogłady oraz stać się prawdziwą damą! 22-letnia wówczas Roksana, choć nie miała łatwego startu w życiu, skorzystała z udzielonych jej porad i rozkwitła. Po latach z dużą sympatią wspominała udział w popularnym programie TVN.

Roksana aktywnie działa na Instagramie. Dwa lata temu pokazała na nim serię "całuśnych" zdjęć z ukochaną. Zdjęcia opatrzyła jedynie hasztagami "z moją dziewczyną" oraz "miłość to miłość". W komentarzach zaroiło się od komentarzami z gratulacjami. Wybranką Roksany jest Maria Koszucka. Rok temu doszło do zaręczyn. Teraz przyszedł czas na kolejny krok milowy w ich związku - ślub.

Zobacz również: Marta Warchoł poślubila swoją ukochaną. Zdradziła kulisy uroczystości

Roksana Gac: "Czuję, że mam wszystko"

Panie na co dzień mieszkają w Norwegii. Jednak to w Polsce powiedziały sobie "tak". Chociaż w ojczyźnie prawo nie pozwala im na oficjalne sformalizowanie ich związku, to zdecydowały się wziąć ślub "humanistyczny". Jest on alternatywą dla tradycyjnych ceremonii. Jednak w przeciwieństwie do ślubu kościelnego czy cywilnego nie ma on mocy prawnej w Polsce. Dlatego planują wziąć drugi ślub w urzędzie w Norwegii. W rozmowie z portalem Cozatydzien.pl, Roksana Gac opowiedziała o uroczystości.

Postanowiłyśmy, że weźmiemy ślub humanistyczny i zrobimy wesele w Polsce, żeby dzielić te chwile z bliskimi. Stresowałyśmy się obie okropnie, bo miałyśmy dwa miesiące na przygotowanie wszystkiego. W dodatku zdalnie, bo mieszkamy w Norwegii. Dużo pomogli nam przyjaciele, znajomi i rodzina, każdy załatwiał coś innego - powiedziała Gac.

Jak przyznała, w trakcie przygotowań do ślubu w Polsce, nie napotkały żadnych nieprzyjemności. Wszyscy cieszyli się razem z nimi i oferowali swoją pomoc. Roksana zdradziła też, że podróż ślubną odbyły już wcześniej i zwiedziły Azję. Za kilka miesięcy spełnią kolejne podróżnicze marzenie - wyjazd do Miami. Mają też jasne plany na przyszłość. Za rok chciałyby kupić dom. Marzą również o powiększeniu rodziny. Roksana Gac nie kryje się ze swoim szczęściem. Cieszy się również, że razem z ukochaną żoną mogą liczyć na wsparcie rodziny.

Nie mogłam sobie wymarzyć lepszego życia. Czuję, że mam wszystko, więc tylko, żeby o to dbać. Rodzina z obu stron nas wspiera. Zostałam oficjalnie powitana i przyjęta - wyznała zwyciężczyni "Projektu Lady".

Zobacz również: "Od teraz ogłaszamy się żoną i żoną". Gwiazdy TVN-u są już po ślubie!

Niezwykły symbol na ślubie Roxie Węgiel i Kevina Mgleja Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Z TVN wyleciało biurko, przy którym Marta Warchoł poznała żonę!