Marta Warchoł poślubila swoją ukochaną. Zdradziła kulisy uroczystości

Marta Warchoł i Iwona Widomska wzięły ślub

Czerwiec jest wyjątkowym miesiącem dla Marty Warchoł oraz Iwony Widomskiej. Trzy lata temu dziennikarka TVN dokonała coming outu. Wyznała wtedy, że od dawna jest w związku z kobietą. Co więcej, jest to jej koleżanka z pracy. Iwona Wiadomska jest bowiem producentką wielu popularnych programów stacji.

Rok później, krotko po urodzinach, Warchoł poinformowała o zaręczynach. Przyznała wtedy, że są z ukochaną już od prawie ośmiu lat. "7 lat i 364 dni byłam jej dziewczyną, od teraz jestem jej narzeczoną. To było magiczne popołudnie" - dodała. Napisała przy tym, że czekają na zmianę prawa, które pozwoli im zalegalizować swój związek. Od tamtej pory aktywnie działają na rzecz społeczności LGBT+.

Wykorzystują do tego również wakacje. "Mauritius to nie tylko ładne plaże, 4.10.2023 zapadła tu historyczna dla społeczności LGBT+ decyzja. (...) Początkiem października Mauritius skończył ze skrajnie dyskryminującymi przepisami! Sąd Najwyższy uznał, że postkolonialne prawo łamie prawa człowieka" - napisała Warchoł podczas ubiegłorocznego urlopu.

W piątek, 21 czerwca, Marty Warchoł i Iwony Widomskiej w otoczeniu najbliższych powiedziały sobie "tak". Zdjęcia i relacje z uroczystości jako pierwsi opublikowali znajomi pracy w tym ich kolega z pracy, Bartek Jędrzejak. "Prawdziwa miłość pokona wszystko. Bo w życiu można WSZYSTKO. W kraju, który nie wspiera, nie szanuje, nie widzi, nie daje równych szans, uważa za ideologię. Mimo obietnic i zapewnień dalej tapla się w średniowieczu można WSZYSTKO" - napisał pod zdjęciem szczęśliwej pary.

Marta Warchoł i Iwona Widomska zdradzają kulisy uroczystości

Okazuje się, że panie wzięły ślub humanistyczny, który jest alternatywą dla tradycyjnych ceremonii. Jednak w przeciwieństwie do ślubu kościelnego czy cywilnego nie ma on mocy prawnej w Polsce. Oficjalnie więc związek gwiazd TVN nie został zalegalizowany. Nie tacą one jednak nadziei na to, że doczekają się w Polsce związków partnerskich.

W rozmowie z Pudelkiem reporterka przyznała, że data ślubu nie została wybrana przez przypadek. "A datę wybrałyśmy taką, bo wypadała w okolicach naszej 10. rocznicy. Bookując ponad rok temu termin, nie miałam pojęcia, kiedy będzie parada, a nawet dwie parady" - wyznała.

Iwona Widomska opowiedziała co nieco o kulisach organizacji uroczystości. Ślub odbył się na świeżym powietrzu w otoczeniu zieleni oraz kwiatów. "To była ceremonia humanistyczna, więc problemów nie było z organizacją. A w każdym miejscu, jakie odwiedziłyśmy przed podjęciem decyzji, przyjmowali nas z otwartymi ramionami" - zdradziła producentka Faktowi.

Gwiazdy TVN wzięły ślub! Tak wyglądały panny młode