"Od teraz ogłaszamy się żoną i żoną". Gwiazdy TVN-u są już po ślubie!

Marta Warchoł i Iwona Widomska wzięły ślub!

W przedostatni weekend czerwca gwiazdy TVN-u zapamiętają na zawsze. Szósty miesiąc roku jest tzw. "Miesiącem Dumy", czyli widzialności i wsparcia dla osób LGBT+. Dlatego przypuszczamy, że wybór tej daty nie jest przypadkowy. Dziennikarka TVN Marta Warchoł oraz producentka "Faktów" Iwona Widomska są ze sobą już od dekady. Niestety, przez wiele lat musiały ukrywać swój związek.

Trzy lata temu Warchoł dokonała coming outu i po raz pierwszy publicznie pokazała zdjęcie z ukochaną. "Pride month for sure, but it’s my birthday #loveislove" - napisała pod fotografią, na której całowała się z Wiadomską. Od tamtej pory nie tylko nie kryją się już ze swoim uczuciem, ale również aktywnie działają na rzecz praw społeczności LGBT+.

Rok później reporterka przyjęła zaręczyny swojej ukochanej po niemal 8 latach związku. Na Istagramie zamieściła post, w którym zaznaczyła, że czekają na zmianę prawa, które pozwoli im zalegalizować związek. "7 lat i 364 dni byłam jej dziewczyną, od teraz jestem jej narzeczoną. To było magiczne popołudnie. P.S. Czekamy na zmianę prawa".

Czerwiec zdecydowanie jest dla nich miesiącem wyjątkowym. Po coming oucie i zaręczynach przyszedł czas na kolejny krok milowy w ich związku. W miniony weekend Marta Warchoł i Iwona Widomska wzięły ślub! Zaślubiny i wesele odbyły się w otoczeniu zieleni, a panny młode wyglądały przepięknie w eleganckich sukniach.

Marta Warchoł: "Na chwilę zapomniałyśmy o obowiązującym prawie"

Pierwsze zdjęcia z uroczystości opublikował ich kolega z pracy, Bartek Jędrzejak. "Prawdziwa miłość pokona wszystko. Bo w życiu można WSZYSTKO. W kraju, który nie wspiera, nie szanuje, nie widzi, nie daje równych szans, uważa za ideologię. Mimo obietnic i zapewnień dalej tapla się w średniowieczu można WSZYSTKO" - napisał w poście.

Kilka godzin po uroczystości Marta Warchoł opublikowała na swoim Instagramie efekty profesjonalnej sesji zdjęciowej. Na pierwszym ze zdjęć szczęśliwe panny młode obsypywane są płatkami kwiatów przez gości, na drugim czule się obejmują. Dziennikarka zamieściła wymowny wpis: "Czysta miłość, nieziemskie emocje, wzruszenie ciężkie do opanowania. To był najwspanialszy wieczór w naszym wykonaniu. Od teraz ogłaszamy się żoną i żoną. Na chwilę zapomniałyśmy o obowiązującym prawie… ale o tym kiedy indziej. Dziś się cieszymy tym co mamy".

Pod postem od razu zaroiło się od komentarzy z gratulacjami: "Najpiękniejsze żony ever", "Miłości! Tylko to się liczy", "Miłości i spełniajcie marzenia dziewczyny", "Nigdy nie piszę komentarzy, ale dzisiaj zrobię wyjątek. Gratulację bądźcie szczęśliwe i kochajcie się", "Gratulacje! miłość wszystko zwycięży" - można przeczytać.

