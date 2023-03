Namiętna dziennikarka TVN całuje się z kobietą! Wyznała, że jest lesbijką. Zdjęcia rozpalają zmysły

Sławoj Leszek Głódź znów wywołał skandal! Zmienił się nie do poznania, ale to był on!

Najpierw coming out, potem zaręczyny

Marta Warchoł zdecydowała się na coming out w czerwcu 2021 roku. Dziennikarka TVN już wtedy była w długoletnim związku z Iwoną Widomską. Rok później panie już mogły przedstawiać się jako narzeczone. Kobiety czekają teraz na to, aż w Polsce będą możliwe małżeństwa osób tej samej płci. - 7 lat i 364 dni byłam jej dziewczyną, od teraz jestem jej narzeczoną. To było magiczne popołudnie. P.S. Czekamy na zmianę prawa - napisała po oświadczynach podekscytowana Marta Warchoł. Gratulacjom nie było końca, bo widać, że panie są dla siebie stworzone. Udowadniają to, publikując zdjęcia w sieci. Ostatnio dziennikarka TVN wrzuciła trzy fotki, z których bije prawdziwa namiętność!

Gorące zdjęcia party LGBT z TVN - Marta Warchoł i Iwona Widomska

Ze zdęć bije namiętność! Na pierwszej fotce zamieszonej na Instagramie widać całujące się w wodzie partnerki. "Nasz raj" - napisała krótko Marta Warchoł. Kolejne zdjęcie pary LGBT jest chyba jeszcze odważniejsze. Widzimy na nim leżącą Iwonę Widomską, która trzyma głowę na kolanach pochylonej partnerki, jednocześnie całując ją w usta. - Podobno dziś dzień pozdrawiania blondynek! Mam to szczęście, że swoją blondynkę mogę pozdrawiać i całować na co dzień, bo każda brunetka zasługuje na swoją blondynkę - stwierdziła szczęśliwa dziennikarka TVN. Ciekawa jest też trzecia fotka. Tym razem z siłowni. Oj, gorąco się robi od samego patrzenia. Zobaczcie sami.

W naszej galerii prezentujemy także polskich polityków LGBT, który dokonali coming outu