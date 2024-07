Powalające wyznanie posła KO! "Jestem homoseksualistą"

Kiedy Marcin Józefaciuk dostał się do Sejmu wiele osób było zaskoczonych jego licznymi tatuażami, które ten dumnie prezentował w eleganckich koszulach. Tym razem poseł KO mógł zszokować niektórych swoją szczerością w wywiadzie z Plejadą. Postawił wprost opowiedzieć o swoim życiu uczuciowym.

- Podobają mi się chłopcy, a raczej mężczyźni, czyli jestem homoseksualistą - stwierdził wprost. - Nie powiem, że to dobrze czy źle, bo myślę, że nie powinniśmy tak mocno zajmować się tym, z kim zasypiamy, bylebyśmy się wysypiali dobrze. Po drugie są takie sfery, które jednak powinny zostać... nietknięte. One nie są ani pozytywne, ani negatywne, póki komuś nie szkodzą. Co komu do tego, kto mi się podoba? Jestem profesjonalistą i nigdy nie będę patrzył w pracy na to, czy ktoś jest kobietą, czy mężczyzną. A jeżeli chcę już nawiązać bliższą relację, to mam na to wybrany sposób - dodał.

Polityk został zapytany, czy w sejmowych kuluarach spotyka się z wytykaniem orientacji seksualnej. Odpowiedział, ze po swojej bezpośredniej wypowiedzi może zostać zaszufladkowany w taki sam sposób jak europosłowie Robert Biedroń czy Krzysztof Śmiszek.

- Wiem, co się dzieje u nich na kontach w mediach społecznościowych — jakie są czasami komentarze. Niektórzy zostają ciągle w ukryciu, w cieniu. Niektórzy wychodzą. W Sejmie nie jest to duży temat, bo osoby, które mogłyby zaatakować, mają o wiele więcej za uszami. Nie ruszają tego tematu, bo same nie chcą, żeby im przypominano niektóre rzeczy, które oficjalnie zrobili i są na to dowody. Zawsze wspierałem i będę wspierał środowisko. Oczywiście są osoby, które uderzając w środowisko LGBT, chcą coś uzyskać lub w ten sposób szukają dojścia do polityki — to są osoby, które robią bardzo złą robotę i dlatego mówi się o ideologii - stwierdził Marcin Józefaciuk.

W rozmowie poseł stwierdził, ze choć środowisko LGBT odetchnęło tuż po wyborach parlamentarnych, teraz zaczynają być źle, bo nie widać żadnych realnych zmian. Jak podkreślił, jeśli chodzi o równouprawnienie, ciągle znajdujemy się na "szarym końcu".

