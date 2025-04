Szymon Hołownia pozywa Sławomira Mentzena! O co poszło?

- Ciekaw jestem, jak Hołownia uzasadni, że to się nie wydarzyło. Oświadczenie Fundacji Ocalenie: „Wśród klientek i klientów Fundacji, którzy 22 grudnia odwiedzili sejm, były osoby, które przekroczyły granicę białorusko-polską w sposób nieuregulowany”. Ja również, podobnie jak Lysette, w życiu bym nie pomyślał, że ludzie którzy nielegalnie przedzierali się przez naszą granicę z Białorusią, zostaną zaproszeniu do Sejmu. Niestety to właśnie się wydarzyło. I odpowiada za to właśnie Hołownia - czytamy.