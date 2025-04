Zakop w doniczkach kwiatów, aby pozbyć się ziemiórek na dobre. Małe muszki i ich larwy wyginą, a rośliny będą bezpieczne. Sposób na ziemiórki

Zakop w doniczkach kwiatów, aby pozbyć się ziemiórek na dobre

Ziemiórki, to małe muszki unoszące się nad naszymi roślinami doniczkowymi, które potrafią skutecznie uprzykrzyć życie każdemu miłośnikowi zieleni. Choć same w sobie nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla ludzi, ich obecność w domu jest nieestetyczna i może świadczyć o problemach z pielęgnacją roślin. Co gorsza, larwy ziemiórek żerują w glebie, podgryzając korzenie i osłabiając rośliny, szczególnie te młode i delikatne. W efekcie roślina może marnieć. Dlatego, gdy tylko zauważymy muszki w okolicy roślin, powinniśmy od razu działać. Jak skutecznie zwalczyć ziemiórki? Jednym z najczęściej polecanych i do tego naturalnych sposobów na ziemiórki w doniczce jest czosnek. Można go zastosować na dwa sposoby. Obierz dwa ząbki czosnku i zakop je w doniczce zaatakowanej przez szkodniki rośliny. Po kilku dniach ziemiórki znikną. Zapach czosnku skutecznie odstrasza dorosłe muszki od składania kolejnych jaj w takiej ziemi.

Domowe sposoby na ziemiórki w doniczce. Naturalne i skuteczne

W walce z ziemiórkami w roślinach doniczkowych warto także raz na jakiś czas zastosować napar z czosnku. Wystarczy, że rozgnieciesz główkę czosnku i zalejesz ją szklanką wrzącej wody. Poczekaj aż ostygnie i podlej nią zaatakowane przez szkodniki rośliny. Wywar z czosnku można też dodatkowo rozcieńczyć z litrem letniej wody. Równie skuteczny jest intensywny napar z rumianku. Ten zabieg powtarzamy 2 razy w tygodniu, a już po 2 tygodniach po ziemiórkach nie będzie śladu. Do przygotowania naparu potrzebujesz około 10 saszetek rumianku. Zalej je 500 ml wrzątku i poczekaj, aż napar wystygnie. Następnie wlej go do zaatakowanej przez szkodniki ziemi.

Skąd się biorą ziemiórki w roślinach?

Ziemiórki uwielbiają wilgotne środowisko, dlatego najczęściej pojawiają się w przelanych doniczkach, gdzie mają idealne warunki do rozwoju. Częste podlewanie, słaba wentylacja i zbyt ciężka, torfowa ziemia to czynniki sprzyjające ich namnażaniu. Ziemiórki mogą również dostać się do naszych domów wraz z nowo zakupionymi roślinami lub przez otwarte okna.