Domowy preparat na ziemiórki. Sprawdź, jak skutecznie pozbyć się czarnych muszek i larw pożerających kwiaty doniczkowe

Domowy preparat na ziemiórki może zawierać kilka składników i najlepiej ruszyć do walki z tymi szkodnikami dwutorowo. Larwy ziemiórek żywią się korzeniami i doprowadzają doobumierania kwiatów. Kiedy w twoim domu pojawią się małe czarne muszki, dobrze sprawdź rośliny i zacznij działać. Po pierwsze włóż do doniczek żółte lepy, dzięki temu pozbędziesz się ziemiórek, które już się wykluły. Kiedy to zrobisz, zabierz się za walkę z trudniejszym przeciwnikiem czyli larwami.

Preparat na ziemiórki do podlewania. Domowy sposób na to, jak pozbyć się ziemiórek

Ziemiórki to częsty problem amatorów roślin doniczkowych. Dlatego na forach ogrodniczych aż roi się od pytań – jak pozbyć się ziemiórek. Użytkownicy dzielą się swoimi domowymi sposobami. Jednym z najpopularniejszych jest czosnek. - Aby przygotować napar z czosnku na ziemiórki, wystarczy rozgnieść główkę czosnku i zalać ją 1-2 szklankami wrzątku. Gdy napar ostygnie, trzeba go przelać do 1,5- lub 2-litrowej butelki i dolać wody. Tak przygotowanym roztworem podlewamy roślinę, w której znajdują się ziemiórki – napisała jedna z internautek, której właśnie taki preparat pomógł zwalczyć szkodniki.

Nie tylko czosnek działa na ziemiórki. Ekologiczny preparat na zlikwidowanie owadów w kwiatkach doniczkowych

Kolejnym preparatem, który nie zaszkodzi roślinom doniczkowym ale pomoże pozbyć się ziemiórek jest wyciąg z koszyczków rumianku. Na rynku dostępny jest preparat o nazwie Pa, Pa ziemiórki, którego głównym składnikiem jest właśnie rumianek. Tego typu środek możemy przygotować też sami. Trzeba jednak pamiętać, że musi być on bardzo skoncentrowany. Około 9 torebek herbaty rumiankowej zalewamy 0,5 l wrzącej wody. Zostawiamy pod przykryciem do ostygnięcia. Chłodnym, podlewamy rośliny szczególnie przy łodygach. Zabieg powtarzamy 3 razy w odstępach 4 dni.

Nicienie na ziemiórki

Innym popularnym sposobem zwalczania ziemiórek są nicienie. Czyli pasożyty, które żywią się m.in. larwami ziemiórki. Preparaty typu Nemycel czy Bionem – Off cieszą się sporą popularnością wśród domowych ogrodników. - Jak naturalne metody to chyba nicienie najlepsze, u mnie się sprawdziły, a już byłam bliska wyrzucenia roślin – napisała jedna z internautek. Jeśli obawiasz się, że później zamiast ziemiórek będziesz mieć problem z nicieniami, to niepotrzebnie. Kiedy pasożyty rozprawią się ze szkodnikami roślin, a ty odrobinę przesuszysz podłoże, nicienie giną z braku pożywienia.

Jak pozbyć się muszek z ziemi w doniczce? Gotowe preparaty i opryski na ziemiórki

Oprócz domowych sposobów na pozbycie się ziemiórek są także chemiczne preparaty dostępne w sklepach ogrodniczych. Niektóre z nich zwalczają nie tylko ziemiórki ale także inne szkodniki jak np. wciornastki. Forumowicze piszą głównie o preparatach NeemAzal i Substral.

Jak skutecznie pozbyć się ziemiórek i sprawić, by nie wracały?

Jeśli chcemy pozbyć się larw ziemiórek i tym samym nie dopuścić do ich rozwoju lub powrotu warto stosować podstawową zasadę naszych babć. Zanim posadzimy kwiaty – prażymy ziemię w piekarniku. Do takiej ziemi, warto także przesadzić rośliny, które dopiero kupiliśmy. Dzięki temu pozbędziemy się także pleśni i innych szkodników. Ziemię wysypujemy na blachę i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do około 90 stopni Celsjusza. Wyższa temperatura przyczyni się do wyjałowienia gleby. W trakcie prażenia ziemi nie wolno jej przykrywać - powinna parować. Zostawiamy glebę w piekarniku na 30 minut, a w między czasie można ją kilka razy przemieszać. Metodę pieczenia ziemi przed sadzeniem roślin warto stosować za każdym razem, nie tylko wtedy gdy zauważymy pleśń. Dzięki temu zabiegowi pozbędziemy się zarodków pleśni i grzybów a także szkodników, czyli robaków oraz ich larw i jaj.

