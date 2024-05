Podlewałam tym rośliny doniczkowe 1 raz w tygodniu, a ziemiórki zniknęły raz na zawsze. Esencjonalny płyn działa na małe muszki i larwy lepiej niż chemia. Domowy sposób na ziemiórki

Wsypuję łyżeczkę do goracej wody i wykorzystuję do podlewania. Zamiokulkas wypuszcza liść za liściem

Podlewałam tym rośliny doniczkowe 1 raz w tygodniu, a ziemiórki zniknęły raz na zawsze

Ziemiórki w doniczce potrafią spędzać sen z powiek. Małe muszki unoszące się najczęściej tuż nad ziemią to tylko część problemu. Młode ziemiórki w postaci larw najczęściej żerują w wilgotnej ziemi, w pobliżu korzeni roślin doniczkowych lub ogrodowych, skąd pobierają niezbędną dla siebie materię organiczną. W efekcie nasze rośliny marnieją. Co gorsze - te szkodniki z łatwością przenoszą się na kolejne rośliny w naszym domu. Dlatego kiedy zauważysz małe muszki przy doniczkach swoich roślin, to reaguj natychmiast. Choć na rynku dostępnych jest wiele chemicznych preparatów na ziemiórki, to zdecydowanie polecam najpierw wypróbować domowe sposoby na pozbycie się tych szkodników z roślin. Kiedy ziemiórki pojawiły się w ziemi moich roślin, podlewałam je tym płynem jeden raz w tygodniu. Już po trzech tygodniach ziemiórki zniknęły. Jak go przygotować?

Domowy sposób na ziemiórki w doniczce. Działa na małe muszki i larwy lepiej niż chemia

Skutecznym sposobem na ziemiórki jest napar z rumianku. Intensywny i esencjonalny płyn działa zarówno na muszki, jak i ich larwy znajdujące się w glebie. Do przygotowania naparu potrzebujesz około pół szklanki suszonego rumianku. Zalej go wrzątkiem i pozostaw do ostygnięcia. Następnie odcedź i podlej tym naparem zaatakowane przez szkodniki rośliny.