Mieszam z wodą, gotuję i zawsze maju podlewam maliny. Dzięki temu krzaczki malin uginają się od soczystych owoców. Są słodkie i pyszne. Majowy oprysk na maliny

Wrzuć do wody i zagotuj. Podlewaj tym maliny, a obrodzą w soczyste owoce

Kluczem do pięknych i soczystych owoców malin jest ich odpowiednie nawożenie. Powinno się robić kilka razy w roku. pierwszy raz wczesną wiosną, drugi w okolicach czerwca, a ostatni raz jesienią. Nawóz to skondensowana dawka substancji mineralnych, dzięki której krzaczki malin będzie zdrowsze, a owocowe jeszcze smaczniejsze. Możesz skorzystać z kupnych nawozów lub przygotować go samemu w domu. To bardzo proste. W przypadku malin idealnie sprawdzi się nawóz z obierków po ziemniakach. Skórki ziemniaków zalej wrzącą wodą i pozostaw na kilka dni. Po tym czasie masz gotowy do użycia nawóz. Możesz również przygotować nawóz z łupin po cebuli. Do około 10 litrów wody wrzuć 50 gramów łupin cebuli i odstaw. Nawóz będzie gotowy do użycia po około dwóch tygodniach.

Kiedy powinno nawozić się maliny?

Do przeprowadzenia nawożenia warto wybrać odpowiedni moment. Eksperci sugerują, by było to mniej więcej jeden dzień po deszczu. Wilgoć w glebie sprawi, że krzaczki malin lepiej wchłoną składniki mineralne z nawozu. Znaczenie ma również pora dnia. Podobnie jak w przypadku podlewania nie powinno nawozić się malin w pełnym słońcu. Najlepiej robić to wczesnym rankiem lub wieczorem.

Trawy ozdobne do ogrodu i na taras. Rośliny polecane przez ogrodników