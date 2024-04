Oto prawdziwy likwidator mszyc z Twojego ogródka. Oprysk, który sprawi, że mszyce padną martwe już po kilku dniach. Skuteczny sposób na mszyce

Obieram w serpentynę i zalewam wodą. To najlepszy nawóz do podlewania pelargonii. Rada francuskiej ogrodniczki na kwitnące pelargonie

Mszyce najczęściej atakują pomidory, maliny oraz róże. Rozmnażają się w zastraszającym tempie i w kilka dni mogą przenieść się na innego rośliny. Mszyce, choć stanowią pożywienie dla mrówek, w ogródkach traktowane są jak szkodniki. Żywią się sokiem roślin i wysysają odżywcze płyny. W konsekwencji roślina hamuje swój wzrost, staje się mniej odporna na warunki atmosferyczne, a nawet całkowicie obumiera. Jest wiele naturalnych sposobów na pozbycie się mszyc jednak nie zawsze są one skuteczne. Czasem należy sięgnąć po chemiczne opryski, które uratują nasze rośliny. Wśród tych najskuteczniejszych wymienia się preparaty zawierające środki, które bezpośrednio unicestwiają szkodnika i doprowadzają do jego obumarcia. Głównym składnikiem preparatu FUNGILITIC jest wyizolowany szczep bakterii Paenibacillus polymyxa DCF B/00052. Dostaje się on do mszyc drogą pokarmową i je likwiduje. Na rynku znajdziesz także preparaty zawierające duże stężenie wyciągu z wrotyczu, który wykazuje silnie działanie odstraszające mszyce.

Jednym z najskuteczniejszych, domowych sposobów na mszyce jest szare mydło. Na tarce z dużymi oczkami zetrzyj 1 kostkę szare mydła i dodaj do niej 1 l wody. Całość przeleje do butelki z atomizerem i opryskaj rośliny, na których żerują mszyce. Zabieg ten najlepiej przeprowadzać wieczorami, gdy szkodniki są mniej aktywne. Roztwór z mydła wnika w ciało mszyc i powoduje ich uduszenie. Oprysk szarego mydła jest całkowicie bezpieczny dla roślin. Jest ono całkowicie biodegradowalne oraz nie pozostawia śladów w glebie. Pamiętaj, by do oprysku wybierać naturalne mydło bez dodatków zapachowych. Uważa się, że szare mydło jest bezpieczne także dla pożytecznych owadów, takich jak pszczoły i motyle.

