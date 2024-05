Kobiety pobiegną do CCC po te buty. Skórzane buty na wiosnę w promocji za 110 zł! Ponadczasowy fason! O takich butach marzyłaby Audrey Hepburn

Gigantyczne promocje w CCC. Skórzane buty damskie w promocji za 110 zł

Modne, eleganckie i klasyczne buty na wiosnę to podstawa każdej szafy. Sprawdzą się one do wielu stylizacji. Będą świetnie wyglądały zestawione z elegancką spódnicą, jak i caualowymi spodniami. W sklepach CCC wystartowała właśnie sezonowa wyprzedaż. To początek wielkich promocji na wiosnę. W promocji CCC znajdziesz wiele modeli butów na nadchodzący sezon. Naszą uwagę przykuły półbuty damskie Sarah Karen w cenie 109,99 zł. To bardzo elegancki i klasyczny model przypominający kultowe mokasyny. Karmelowa skóra jest uniwersalna i pasuje praktycznie do wszystkiego. Materiał zewnętrzny butów z promocji CCC wykonany jest ze skóry naturalnej/licowej. Półbuty damskie Sarah Karen to świetnia opcja na wiosenne stylizacje.

- Lordsy marki Sarah Karen to niezawodny wybór dla kobiety ceniącej elegancję połączoną z codziennym komfortem. Camelowy kolor dodaje im uniwersalności, pasując zarówno do jeansów, jak i bardziej eleganckich spodni. Wykonane z wysokiej jakości skóry, są gwarancją trwałości i wygody na co dzień. Płaska podeszwa i okrągły nosek to połączenie dające wyjątkowy komfort użytkowania obuwia. Casualowy styl lordsów pozwala na wykorzystanie ich w wielu stylizacjach - czytamy w opisie producenta.

