Niekwestionowany hit w makijażu na lato 2024. Nowości z Sephory, które pokochasz. Make-up za mniej niż 70 zł

Bronzer i rozświetlacz to zdecydowanie najważniejsze produkty do makijażu w letniej kosmetyczce. Idealnie podkreślają one opaleniznę, wyrównują kolory skóry oraz dodają jej promiennego i zdrowego blasku. To także niezwykle uniwersalne kosmetyki, które można stosować na wiele różnych sposobów, od klasycznego konturowania poprzez ocieplanie i brązowienie skóry, aż do makeupu całego ciała i podkreślenie naturalnej opalenizny. Jednak wybór odpowiedniego bronzera i rozświetlacza nie zawsze jest prosty, na rynku dostępnych jest bardzo dużo tego typu produktów w różnych odcieniach, o różnych formułach i rożnych stopniach pigmentacji.

Nowa kolekcje Sephora Collection skupia się przede wszystkim na słonecznym glow. To ofercie bronzerów oraz rozświetlaczy, które w tym sezonie będą hitem.

Opalizujący puder brązujący SEPHORA COLLECTION BRONZER SHIMMER ma hybrydową, jedwabiście kremową konsystencję wzbogaconą o subtelne cząsteczki perłowo-złote, która niesamowicie łatwo wnika w skórę, tworząc naturalny i zawsze udany efekt bez śladów. Jest lekki i delikatny. Nie zostawia efektu pudru. Jest przyjemny w noszeniu przez cały dzień i odporny na ciepło oraz wilgoć. Od pierwszego pociągnięcia pędzlem pigmentacja bronzera jest intensywna. Puder rozprowadza się bez wysiłku i zostawia na skórze złote refleksy. Jednocześnie tworzy iluzję słonecznej skóry lub podkreśla naturalną opaleniznę. Słoneczny puder nie tylko ociepla cerę, lecz także wygładza i łagodzi skórę: idealny efekt przez cały dzień.

Matowy puder brązujący SEPHORA COLLECTION BRONZER MATTE nie tylko ociepla cerę, lecz także wygładza i łagodzi skórę: idealny efekt przez cały dzień. Krycie można stopniować: od lekkiego muśnięcia po ciepłą opaleniznę w kilka sekund. Ich kolory są wierne naturalnemu kolorowi cery. Gwarantujemy, że nie powstanie efekt koloru marchewki.

Konturowanie na mokro na dobre weszło do świata makijażu. Metoda ta pozwala na stworzenie optycznej iluzji na twarzy, które wyszczupla i podkreśla jej wybrane obszary. Polska marka makijażowa Lovely poszła o krok dalej i przygotowała wyjątkową kolekcję kremowych bronzerów o rozświetlającym wykończeniu.

Kremowy sztyft konturujący SEPHORA COLLECTION CONTOUR STICK został zaprojektowany tak, aby pomóc wyrzeźbić twarz i uzyskać naturalny wyraz w kilka chwil! Rozdymiony lub wyraźny contouring - wybierz pożądany efekt. Łatwo mieszająca się konsystencja rozprowadza się stopniowo i idealnie rozciera. Wyrzeźb łatwo swoją twarz, podkreśl kości policzkowe, zarysuj nos i podkreśl żuchwę.

Pędzle do makijażu to coś więcej niż akcesoria. To dowód na to, że mała zmiana może mieć ogromne znaczenie. W świecie makijażu totalnie zrewolucjonizowały podejście na aplikacji. Pędzle do makijażu to wbrew pozorom wcale nie młody wynalazek, jednak w ostatnich 15-stu latach stały się absolutnym niezbędnikiem wszystkim miłośników makijażu. Profesjonalni wizażyści żartują, że dobrych pędzli nigdy za mało, jednak prawda jest taka, że domowego użytku wystarczy Ci zaledwie kilka z nich.

Pędzel do bronzera SEPHORA COLLECTION Pro Brush #80 stworzony został z włókien syntetycznych. Zaokrąglony, duży i niezwykle miękki pędzel Pro Brush rozprowadza bronzer, zapewniając niezwykle naturalny efekt. Jego szeroka, miękka główka może być również używana na ciele w celu uzyskania wykończenia bez makijażu.

