Pielęgnacja przeciwzmarszczkowa - jak dbać o skórę latem?

Gładka, odświeżona, rozjaśniona i pełna blasku. Poznaj 3 wspaniałe przysmaki na bazie, których można stworzyć odmładzający rytuał – na twarz i ciało – jak zechcesz. A to, czego nie wykorzystasz w łazience – spożytkujesz w kuchni. Nic się nie zmarnuje!

Awokado: jest bogatym źródłem niezbędnych składników odżywczych, takich jak witaminy B i E, a nałożone na skórę odżywia ją i łagodzi zaczerwienienia. Połączenie awokado z pulpą ze świeżego ogórka zapewni dodatkowo głębokie nawilżenie i oczyszczenie. Poczujesz natychmiast, jak przyjemnie jest mieć świeżą, letnią skórę. Zmieszaj połowę awokado z dwiema łyżkami papki z ogórka i nałóż równomiernie na skórę. Na oczy możesz położyć plasterki z ogórka – to najlepszy patent na wypoczęte spojrzenie. Po 10-15 minutach relaksu z maską zmyj ją letnią wodą.

Miód: ma genialne wręcz właściwości przeciwutleniające, przeciwbakteryjne i przeciwzapalne. Odżywia i wygładza skórę. Wymieszaj 2 łyżki brązowego cukru z łyżką miodu, a stworzysz peeling, którym możesz potraktować ciało od stóp po szyję. Delikatnie rozmasuj mieszankę (tak, aby kryształki cukru maksymalnie się rozpuściły), a potem zmyj wszystko ciepłą wodą i nałóż balsam. To delikatne złuszczanie usuwa martwe komórki naskórka, wygładza jego powierzchnię i pomaga nawilżyć. Gwarantujemy, że będziesz wyglądać słodko.

Mango: to prawdziwa bomba witamin A, B i C oraz kwasów tłuszczowych (dobroczynny dla skóry kwas oleinowy, stanowi nawet do 50% jego składu). Możesz zrobić z niego po prostu odżywcze masło – wystarczy rozgnieść owoc na pulpę i nałożyć ją na skórę. Możesz też przygotować wspaniale pachnący peeling. Łyżkę mangowej papki połącz z dwiema łyżkami płatków owsianych i masuj tym umytą skórę. Potem spłucz całość ciepłą wodą i weź chłodny prysznic, aby zamknąć pory skóry. Na koniec odrobina olejku i twoja skóra będzie rozjaśniona, wyrównana i cudownie gładka.

Na co dzień, w biegu i pośpiechu – korzystaj z gotowych kosmetyków, najlepiej takich, które łączą w sobie kilka funkcji. Zadbasz o skórę szybko, elegancko i skutecznie.

EISENBERG Paris IDEAL PROTECTION tworzy na skórze tarczę, zdolną ochronić cerę przed działaniem wolnych rodników wywołanych szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi i pozwala jej zachować naturalny blask oraz młody wygląd. Ten produkt to wielowymiarowa pielęgnacyjna ochrona przeciwstarzeniowa o potrójnym działaniu przeciw promieniowaniu UV, ekspozycji na światło niebieskie oraz zanieczyszczeniom środowiskowym.

Wszystkie produkty EISENBERG Paris dostępne są stacjonarnie w SEPHORA i na sephora.pl.

Sesderma REPASKIN Fluido Invisible Fotoprotector

SPF 50 - liposomowy fotoprotektor do twarzy, który chroni przed promieniowaniem słonecznym i zwalcza uszkodzenia posłoneczne. Dzięki wysokiej ochronie SPF50 produkt chroni przed poparzeniami i zaczerwienieniem skóry wywołanym przez promieniowanie słoneczne. Dzięki zawartości filtrów fizycznych i chemicznych jest dostosowany do każdego rodzaju skóry i każdego fototypu. Oprócz tego innowacyjna technologia SHIELD-SYSTEM, nie tylko chroni, ale też zapobiega uszkodzeniom komórkowym i zwalcza fotostarzenie.

Mediderma MELA 360 SPOT CORRECTOR Depigmentujące Serum Liposomowe, które rozjaśnia przebarwienia i ujednolica koloryt skóry. Zapobiega pojawianiu się zaburzeń pigmentacji w przyszłości. Dzięki swojemu składowi, Liposomowe serum depigmentujące, działa jako inhibitor tyrozynazy, enzymu odpowiedzialnego za źródło przebarwień, przez co rozjaśnia i zmniejsza intensywność pigmentacji.

Odmładzający Medilâge anti âge to formuła łącząca dwa opatentowane składniki. AstaPure®Arava i TetraSOD® radykalnie wpływają na zmniejszenie liczby zmarszczek oraz poprawiają nawilżenie i elastyczność skóry. Dodatkowo działa synergistycznie, nasilając działanie innych przeciwutleniaczy, takich jak witaminy E i C. Testy potwierdzają, że hamuje ona uszkodzenia komórek spowodowane wolnymi rodnikami i ekspozycją na promieniowanie UV.

