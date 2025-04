Fryderyki 2025. Ogromny skandal na Gali Muzyki Rozrywkowej. Ogłosił laureata "kompromitacji"!

Podczas wielkiej Gali Muzyki Rozrywkowej Fryderyki 2025 doszło do niespotykanej wcześniej sytuacji. WaluśKraksaKryzys w trakcie wręczania statuetki nawiązał do kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego, a właściwie do jego literackiego pseudonimu "Tadeusz Batyr". Został on ogłoszony laureatem "kompromitacji". Wybuchł ogromny skandal!