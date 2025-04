Fryderyki 2025. Schorowana Beata Kozidrak przemówiła do fanów! Poruszenie na widowni

Przemówienie Beaty Kozidrak. Fryderyki 2025

Fryderyki 2025 zawitały na krakowską Tauron Arenę. Wielkie gwiazdy i kapitalne występy na długo pozostaną w pamięci widzów (tu prezentujemy zapis relacji na żywo Gali Muzyki Rozrywkowej Fryderyki 2025). Na imprezie nie zabrakło nawet... skandalu politycznego. Muzyk WaluśKraksaKryzys zanim ogłosił wygraną Krzysztofa Zalewskiego w kategorii "Album Roku Rock & Blues", nawiązał do Karola Nawrockiego i jego pseudonimu literackiego "Tadeusz Batyr". - Chciałbym jako delegat wszystkich głosów obywatelskich ogłosić laureata kompromitacji za całokształt twórczości. Jest to Tadeusz Batyr. Wielkie brawa figa z makiem - wypalił artysta. Wszyscy jednak czekali na Beatę Kozidrak. Schorowana wokalistka grupa Bajm co prawda nie pojawiła się na scenie, ale fani mogli usłyszeć jej wzruszające przemówienie. Zapowiedziała także koncert, na którym wystąpi 29 listopada.

Bardzo chciałam osobiście odebrać tę wspaniałą nagrodę, ale lekarze zdecydowali inaczej, mając na względzie mój bezpieczny powrót do zdrowia. Dziękuję zatem wszystkim, którzy przyczynili się do przyznania mi Złotego Fryderyka. Nigdy nie marzyłam, że moja muzyczna przygoda będzie trwała tak długo, nadając mojemu życiu sens. Udało mi się połączyć piękny, choć pełen wyzwań zawód, z udanym życiem prywatnym, z czego jestem bardzo dumna. Dziękuję moim kochanym córkom za to, że są przy mnie - zarówno w trudnych, jak i szczęśliwych chwilach. Dziękuję mojej siostrze Marioli za nieocenione wsparcie, zwłaszcza w czasie choroby.

- mówiła Beata Kozidrak.

Dziękuję Ci, Andrzeju, za twórczy czas, gdy razem tworzyliśmy jeden z najważniejszych zespołów w Polsce. Dziękuję za nieprzespane noce, podczas których powstawały ponadczasowe przeboje, takie jak (...) "Co mi Panie dasz", "Małpa i ja". Dziękuję za nasze rozmowy, pomysły i koncertowe trasy, których zazdrościła nam cała branża. Dziękuję wszystkim muzykom, z którymi miałam przyjemność współpracować. Dziękuję za wspólne tworzenie i przekazywanie emocji ze sceny. Dziękuję również Wam - słuchaczom - dla których moja muzyka, teksty i interpretacje są ważne. Ważne jest też to, co przede mną. Pracuję nad nowymi projektami muzycznymi, na które już dziś zapraszam Was z całego serca. 29 listopada w łódzkiej Atlas Arenie wystąpię z grupą Kanta na jedynym koncercie. Dziękuję, że jesteście ze mną. Do zobaczenia na koncertach!

- dodała wokalistka zespołu Bajm.

