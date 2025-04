Fryderyki 2025. Polityczny skandal?! Padły słowa o "laureacie kompromitacji". Relacja na żywo

"The Traitors. Zdrajcy 2": Odc. 7

Związek Producentów Audio Video (ZPAV), główny organizator Fryderyków, zadbał o to, by tegoroczna edycja była prawdziwym świętem polskiej muzyki. Na scenie zobaczymy zarówno legendy, które od lat kształtują polską scenę muzyczną, jak i obiecujących debiutantów, którzy dopiero rozpoczynają swoją muzyczną podróż. Organizatorzy podkreślają, że dobra muzyka nie zna granic pokoleniowych, dlatego na scenie spotkają się artyści reprezentujący różne style i gatunki muzyczne. Wśród artystów, którzy potwierdzili swój udział w Gali Muzyki Rozrywkowej Fryderyki 2025, znajdują się:

Krystyna Prońko: Ikona polskiej muzyki, której głos i interpretacje od lat zachwycają publiczność.

Edyta Bartosiewicz: Artystka o niezwykłej wrażliwości i charakterystycznym stylu, której utwory na stałe wpisały się w kanon polskiej muzyki rozrywkowej.

Kaśka Sochacka: Jedna z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia, której twórczość charakteryzuje się intymnością i emocjonalnością.

Krzysztof Zalewski: Multiinstrumentalista i wokalista, który nieustannie zaskakuje swoją kreatywnością i sceniczną energią.

Sara James: Młoda wokalistka, która podbiła serca publiczności w Polsce i za granicą, reprezentując nasz kraj w konkursie Eurowizji Junior.

Sobel: Jeden z najpopularniejszych raperów młodego pokolenia, którego utwory biją rekordy popularności w serwisach streamingowych.

Daria Zawiałow w duecie z Natalią Szroeder: Dwie charyzmatyczne wokalistki, których połączenie na scenie zapowiada się jako prawdziwa muzyczna uczta.

Wiktor Waligóra: Wokalista i autor tekstów, którego twórczość charakteryzuje się poetyckimi tekstami i melancholijnym klimatem.

Bracia Kacperczyk: Duet braci, którzy podbijają polską scenę muzyczną swoim oryginalnym brzmieniem i tekstami.

team Kubi Producent, Fukaj, bambi i stickxr: Reprezentanci młodego pokolenia producentów i raperów, którzy wnoszą świeżość i innowacyjność do polskiej muzyki.

Fryderyki 2025: Co czeka na widzów podczas Gali?

Gala Muzyki Rozrywkowej Fryderyki 2025 to nie tylko uroczyste wręczenie nagród, ale przede wszystkim spektakularne widowisko, które na długo pozostanie w pamięci widzów. Organizatorzy zapowiadają wyjątkowe występy, efekty wizualne na najwyższym poziomie oraz muzyczne niespodzianki, które zaskoczą nawet najbardziej wymagających fanów muzyki.

Fryderyki trzymają rękę nie tylko na muzycznym pulsie polskiej sceny, ale też dostrzegają potrzeby najważniejszych osób w branży – fanów muzyki. Bez nich praca nawet najdoskonalszych twórców straciłaby sens. Stąd od kilku lat organizujemy w trakcie Fryderyk Festiwalu strefy dla fanów, dające im możliwość spotkań i rozmów z artystami, a w tym roku poszliśmy jeszcze o krok dalej, zmniejszając dystans między nominowanymi do nagród a publicznością. Chcemy, by miłośnicy muzyki byli jeszcze bliżej swoich ulubieńców

– zapowiedział Bogusław Pluta, dyrektor ZPAV.

Organizatorzy zadbali również o tych, którzy nie będą mogli uczestniczyć w gali osobiście. Transmisja na żywo będzie dostępna na antenie TVP2 oraz w serwisie TVP VOD, dzięki czemu każdy miłośnik polskiej muzyki będzie mógł śledzić to wyjątkowe wydarzenie. Relacja na żywo z Gali Muzyki Rozrywkowej Fryderyki 2025 prezentowana jest także na Se.pl.

Fryderyki 2025: Święto Polskiej Muzyki i Niezapomniane Wrażenia

Fryderyki 2025 to nie tylko prestiżowe nagrody i występy gwiazd, ale przede wszystkim święto polskiej muzyki, które łączy artystów i fanów w jednym miejscu. Emocjonujące momenty podczas wręczania statuetek, zaskakujące duety i premierowe wykonania największych przebojów sprawiają, że warto śledzić tę galę na żywo. Fryderyki 2025 to obietnica niezapomnianych wrażeń, spektakularnych występów i wyjątkowych muzycznych momentów. Imponujący line-up artystów, efekty wizualne na najwyższym poziomie i możliwość śledzenia gali na żywo sprawiają, że to wydarzenie, którego żaden miłośnik polskiej muzyki nie może przegapić. 5 kwietnia 2025 roku TAURON Arena w Krakowie zamieni się w epicentrum polskiej sceny muzycznej.

Fryderyki 2025 - ZWYCIĘZCY

Album Roku Pop Alternatywny - Daria ze Śląska "Na południu bez zmian"

Album Roku Muzyka Alternatywna - Brodka "Wawa"

Album Roku Muzyka Korzeni - Kapela ze Wsi Warszawa & Bassałyki "Sploty"

Album Roku Muzyka Ilustracyjna - Andrzej "Webber" Mikosz "1989 Musical"

Album Roku Metal Behemoth "XXX Years Ov Blasphemy"

Album Roku Rock & Blues Zalewski "Zgłowy".

Album Roku Hip Hop otrzymuje O.S.T.R. "XX (Dwadzieścia)"

Album Roku Pop Kaśka Sochacka "Ta druga"

Na żywo Fryderyki 2025 21:08 Krystyna Prońko zaśpiewała swój wielki hit "Psalm stojących w kolejce". Jej występ zakończył pierwszą część dzisiejszej gali. 21:05 Andrzej Kuczyński ogłosił, że pierwszego tego wieczoru Złotego Fryderyka otrzymuje Wojciech Trzciński, który niestety zmarł 1 lutego 2025 roku. W jego imieniu nagrodę odebrały jego wnuki - Zosia i Janek. Wnuk opowiedział o cudowniej relacji z dziadkiem. Przypomniał, że jego dziedzictwo zostanie z nami na zawsze. Malutka Zosia podziękowała za nagrodę, czym wywołała ogromne brawa. 21:01 Fryderyka 2025 w kategorii Album Roku Pop zgarnęła Kaśka Sochacka za album "Ta druga" Wszystkim dziękuję. Super, że robimy muzykę - zakończyła swoje przemówienie Kaśka. 20:57 Pora na nagrodę w kategorii Album Roku Hip Hop otrzymuje O.S.T.R. XX (Dwadzieścia)! 20:52 Na scenie czadu dali Bracia Kacperczyk! 20:50 Zanim doszło do wręczenia statuetki ze sceny padły słowa, które wiele osób może uznać za skandaliczne: Chciałbym jako delegat wszystkich głosów obywatelkich ogłosić laureata kompromitacji za całokształt twórczości. Jest to Tadeusz Batyr. Wielkie brawa figa z makiem. 20:48 Pora na kategorię Album Roku Rock & Blues. Nagrodę otrzymuje Zalewski za album "Zgłowy". 20:44 Fryderyka 2025 w kategorii Album Roku Metal otrzymał zespół Behemoth XXX Years Ov Blasphemy. Muzycy nie zjawili się na gali, gdyż są w trasie. 20:41 Na scenie Natalia Szroeder i Mela Koteluk. Wokalistka, która zasiada w jury "Must Be the Music. Tylko muzyka" na scenie zaprezentowała się w zjawiskowej czerwonej sukni. Mela postawiła na czarną mini z głębokim dekoltem. 20:35 Fryderyka 2025 w kategorii Album Roku Muzyka Ilustracyjna otrzymał Andrzej "Webber" Mikosz za "1989 Musical". Webber wykorzystał swój czas w 200%. Długo dziękował wszystkim osobom zaangażowanym w pracę nad jego albumem. 20:32 Nagrodę w kategorii Album Roku Muzyka Korzeni otrzymała Kapela ze Wsi Warszawa & Bassałyki za album "Sploty"! Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Fryderyk Festiwal (@fryderykfestiwal) 20:25 Pora na kolejny występ tego wieczoru. Sceną zawładnął Sobel! 20:21 Fryderyka 2025 w kategorii Album Roku Muzyka Alternatywna otrzymuje... Monika Brodka za album "Wawa"! Niestety wokalistka, która niedawno została mamą nie zjawiła się na gali. Dziękuję w imieniu Brodki - powiedziała przedstawicielka wytwórni Kayax. 20:19 Pierwszego Fryderyka otrzymuje Daria ze Śląska i "Na południu bez zmian". Niestety artystka nie mogła osobiście odebrać nagrody, gdyż nie pozwoliło jej na to zdrowie. 20:14 Gabi Drzewiecka przyznała, że jest fanką Krzysztofa, a szczególnie jego płyty "Zgłowy". Płynnie przeszła też do pierwszej nagrody - Album Roku Pop Alternatywny. Nagrodę wręczają Paulina Przybysz i Piotr Zioła. 20:10 Na scenę wbiegł Krzysztof Zalewski, który zaśpiewał piosenkę "Zgłowy", a następnie utwór "Nastolatek". 20:08 Zobacz galerię 9 zdjęć Zobaczcie, jak prezentują się gwiazdy! 20:06 Organizatorzy odbyli sentymentalną podróż w czasie i przypomnieli archiwalne rozdania Fryderyków. Najwięcej w historii nagród zdobyła Kasia Nosowska. 20:05 Galę prowadzi Gabi Drzewiecka, o czym informowaliśmy tutaj => Gabi Drzewiecka poprowadzi galę w TVP! Sensacyjne przejście z TVN 20:00 Galę otworzyła Edyta Bartosiewicz, która brawurowo wykonała utwór "Sen". 19:55 Już za chwilę zaczynamy! Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Telewizja Polska (@telewizjapolska)

