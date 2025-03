Fryderyki 2025. Kto wystąpi na gali Muzyki Rozrywkowej?

Fryderyki 2025. Line-up gali Muzyki Rozrywkowej 2025

Organizatorzy zaprosili do udziału największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Na scenie zobaczymy zarówno uznanych artystów, jak i obiecujących debiutantów. Związek Producentów Audio Video – główny organizator Fryderyków – zaprosił do udziału w koncercie finałowym artystów z różnych pokoleń, by podkreślić, że dobra muzyka nie zna granic.

Wśród artystów, którzy pojawią się na gali rozrywkowej Fryderyki 2025 wymienia się:

Krystyna Prońko

Edyta Bartosiewicz

Kaśka Sochacka

Krzysztof Zalewski

Sara James

Sobel

Daria Zawiałow w duecie z Natalią Szroeder

Wiktor Waligóra

Bracia Kacperczyk

team Kubi Producent, Fukaj, bambi i stickxr

Zobacz też: Fryderyki 2025. Nominowani w kategorii ROZRYWKA. Kto ma szansę na statuetkę?

Fryderyki. Co czeka widzów gali?

Gala Muzyki Rozrywkowej to nie tylko wręczenie nagród, ale także spektakularne występy z efektami wizualnymi i muzycznymi niespodziankami. Organizatorzy zapowiadają wyjątkowe duety i premierowe wykonania największych przebojów.

Fryderyki trzymają rękę nie tylko na muzycznym pulsie polskiej sceny, ale też dostrzegają potrzeby najważniejszych osób w branży – fanów muzyki. Bez nich praca nawet najdoskonalszych twórców straciłaby sens. Stąd od kilku lat organizujemy w trakcie Fryderyk Festiwalu strefy dla fanów, dające im możliwość spotkań i rozmów z artystami, a w tym roku poszliśmy jeszcze o krok dalej, zmniejszając dystans między nominowanymi do nagród a publicznością. Chcemy, by miłośnicy muzyki byli jeszcze bliżej swoich ulubieńców.

– zapowiedział Bogusław Pluta, dyrektor ZPAV. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w gali osobiście, będą miały możliwość obejrzenia transmisji na żywo w telewizji oraz online. Wydarzenie będzie transmitowane na antenie TVP2, a także dostępne w serwisie TVP VOD.

Fryderyki 2025 to nie tylko święto polskiej muzyki, ale także wydarzenie, które dostarczy widzom niezapomnianych wrażeń. Występy największych gwiazd i emocjonujące momenty podczas wręczania nagród sprawiają, że warto śledzić tę galę na żywo. Kto jeszcze pojawi się na scenie? Czy możemy spodziewać się niespodzianek? Czy na scenie pojawi się uhonorowana Złotym Fryderykiem Beata Kozidrak? Przekonamy się już 5 kwietnia 2025 roku!

Ta treść jest częścią płatnej współpracy z Google w celu promowania Google Trends.