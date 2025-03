Beata Kozidrak wystąpi na Fryderykach? Organizatorzy mówią o zielonym świetle

Tak po rozstaniu z Maciejem Pelę Agnieszka Kaczorowska jeszcze nie mówiła! Co na to psychologowie?!

Co dalej z restauracją?

Beata Kozidrak pod koniec 2024 roku poinformowała o chorobie i odwołaniu koncertów. Legenda polskiej muzyki przechodziła leczenie i potrzebowała czasu na odzyskanie pełni sił.

Kochani moi, jestem w trakcie leczenia. Choroba zaskoczyła mnie nagle, mnie, jak i was. Ale kocham scenę, kocham muzykę i wierzę, że wrócę do was jak najszybciej – napisała Beata Kozidrak w styczniu na swoich mediach społecznościowych.

Jej wielki powrót miał nastąpić 29 marca podczas koncertu "House of Beata" w łódzkiej Atlas Arenie. Niestety, ze względu na stan zdrowia gwiazdy wydarzenie przełożono na 29 listopada.

Beata Kozidrak pojawi się na Fryderykach?

Mimo niezbyt optymistycznych informacji, fani Beaty Kozidrak nie tracą nadziei, że zobaczą swoją idolkę na scenie wcześniej. Okazją do tego może być gala Fryderyków, która odbędzie się 5 kwietnia w krakowskiej Tauron Arenie. Artystka otrzyma tam prestiżową nagrodę – Złotego Fryderyka za całokształt twórczości. Czy pojawi się na gali osobiście, a może nawet zaśpiewa? Organizatorzy podchodzą do sprawy ostrożnie, ale dają do zrozumienia, że wszystko jest możliwe.

W tej chwili wszystkie karty są na stole. Czekamy na ostateczną decyzję managementu Beaty Kozidrak. Możliwe, że dostaniemy ją tuż przed samą galą – powiedziała Katarzyna Kowalewska, przedstawicielka ZPAV w rozmowie ze "Światem Gwiazd".

Dodała również, że organizatorzy są gotowi zorganizować występ artystki nawet w ostatniej chwili, jeśli tylko pojawi się taka możliwość.

Ale nawet, jeśli będziemy wiedzieć tuż przed, to bez problemu zorganizujemy występ Beaty Kozidrak. Jesteśmy na to przygotowani. Czekamy zatem na zielone światło - dodała Kowalewska.

Fani czekają z niecierpliwością. Czy Beata Kozidrak sprawi im niespodziankę i wystąpi na Fryderykach? Odpowiedź poznamy już wkrótce.

