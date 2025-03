Oficjalny komunikat ws. Beaty Kozidrak i Wojciecha Trzcińskiego. Klamka zapadła!

Beata Kozidrak choroba

Beata Kozidrak jest ikoną polskiej muzyki rozrywkowej. Jej wielka kariera zaczęła się jeszcze w latach 70. W 1978 roku na festiwalu w Opolu z zespołem Bajm zaprezentowała słynny kawałek "Piechotą do lata", do którego 18-letnia wówczas Beata napisała tekst. Muzyka z kolei jest autorstwa brata wokalistki - Jarosława Kozidraka. Minęło ponad 40 lat, a Bajm cały czas występuje na scenie. Skład kapeli zmieniał się wielokrotnie, ale zawsze za mikrofonem stała Beata Kozidrak. Jesienią 2024 roku wybuchł spory skandal po tym, gdy do sieci wpadło nagranie sensualnego tańca, który wykonywała wokalistka Bajmu podczas koncertu. Sprawa jeszcze była komentowana w mediach, gdy nagle gruchnęła wiadomość o chorobie Beaty Kozidrak. Sytuacja nie wyglądała dobrze. W końcu artystka w styczniu odezwała się do fanów za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Jestem w trakcie leczenia. Choroba zaskoczyła mnie tak nagle. Mnie, jak i was. Wszyscy byliśmy na to nieprzygotowani…

- oznajmiła Beata Kozidrak i zapowiedziała walkę o zdrowie.

Będę walczyć dzięki waszemu uporowi i tym, że jesteście ze mną. To jeszcze chwilę potrwa, ale jestem gotowa. Zrobię wszystko, żeby stanąć na scenie, a wtedy ją rozniosę.

- zapowiedziała wokalistka grupy Bajm.

Fryderyki 2025. Oficjalny komunikat ws. Beaty Kozidrak i Wojciecha Trzcińskiego

Minęły kolejne dwa miesiące i przyszła kolejna informacja ws. Beaty Kozidrak. Wymieniony został także Wojciech Trzciński. Pojawił się oficjalny komunikat na profilu festiwalu Fryderyki. W tym roku odbędą się aż trzy uroczyste uroczyste gale. Najpierw, 23 marca, w Warszawie odbędzie się Gala Muzyki Jazowej, potem, 30 marca, w Katowicach - Gala Muzyki Klasycznej. Na koniec, 5 kwietnia, będzie miała miejsce Gala Muzyki Rozrywkowej. Być może właśnie tam zobaczymy Beatę Kozidrak. Już wiadomo bowiem, że artystka dostała Złotego Fryderyka 2025. Klamka zapadła! W komunikacie od organizatorów Fryderyków czytamy też, że taką samą nagrodę otrzymał zmarły 1 lutego 2025 roku kompozytor Wojciech Trzciński. Kto jeszcze został wyróżniony?

Akademia Fonograficzna ogłosiła tegorocznych zdobywców Złotych Fryderyków – nagrody za całokształt twórczości. Statuetki trafią do wyjątkowych artystów, którzy na trwałe zapisali się w historii polskiej muzyki. Muzyka Rozrywkowa: Beata Kozidrak - charyzmatyczna wokalistka Bajmu, autorka niezapomnianych tekstów i przebojów,

Wojciech Trzciński znakomity kompozytor, aranżer, autor takich hitów jak "Jak minął dzień", "Małe tęsknoty", "Żegnaj lato na rok". Odszedł w lutym tego roku, pozostawiając po sobie nie tylko bogaty dorobek artystyczny, ale także ogromną pustkę w świecie muzyki. Muzyka Klasyczna: prof. Joachim Grubich – wybitny organista, pionier muzyki organowej w Polsce, wykładowca i juror prestiżowych konkursów muzycznych. Muzyka Jazzowa

Walk Away – legendarna formacja jazzu nowoczesnego, świętująca 40-lecie istnienia. To pierwszy zespół w historii nagrody, który otrzyma Złotego Fryderyka w tej kategorii!

- czytamy na profilu Fryderyków.

