Co się dzieje z Beatą Kozidrak? Pojawił się wpis, ale wyłączono komentarze!

3 grudnia w sieci pojawiło się pilne ogłoszenie dotyczące stanu zdrowia Beaty Kozidrak, które zostało podpisane nazwiskami byłego męża gwiazdy Andrzeja Pietrasa i jej menadżerki Ewy Tutki. Andrzej Pietras jakiś czas temu rozwiódł się z Kozidrak i oboje zdążyli ułożyć sobie życie osobiste, ale wciąż wiąże ich Bajm - Beata nadal śpiewa w zespole, a jej eksmałżonek nim zarządza.

W związku z nagłą chorobą Beaty Kozidrak jesteśmy zmuszeni odwołać jej udział w trasie koncertowej Christmas Time oraz koncert zespołu Bajm na balu sylwestrowym w Hotelu Double Tree by Hilton w Warszawie, a także inne działania koncertowe zaplanowane do końca marca. Prosimy media o uszanowanie prywatności Beaty i niekomentowanie zaistniałej - przyczyn niezależnych od kogokolwiek - sytuacji - czytamy w oświadczeniu.

Kozidrak nie wystąpi ani w grudniu, ani przez 3 kolejne miesiące! To ewenement w karierze 64-letniej piosenkarki.

Beata Kozidrak zachorowała. Prosi fanów: "badajcie się!"

Co się stało? Niestety to nie jest jasne. Kilka dni wcześniej sama Kozidrak pisała do fanów, że się rozchorowała i to ciężko.

Kochani, niestety, ale po raz pierwszy w życiu z tak wielką siłą dopadła mnie choroba, że w ten weekend nie dam rady dla Was wystąpić w Poznaniu z BAJMEM i w Zielonej Górze na koncercie Christmas Time - pisała na swoim instagramowym koncie.

I dodała na pocieszenie i aby uspokoić fanów:

Jestem pod opieką wspaniałych lekarzy, którzy robią wszystko, abym jak najszybciej wyzdrowiała i wróciła do koncertowania.

Na koniec Kozidrak zaapelowała do swoich wielbicieli:

Dbajcie o siebie, uważajcie na swoje zdrowie, badajcie się!

Piasek komentuje, internauci reagują

Na przykry wpis koleżanki po fachu zareagował Andrzej Piaseczny, który nieco żartobliwie napisał, nawiązując do popularnej zimowej piosenki:

Zdrowiej dziewczyno, bo przecież it’s cold outside.

Nie był jedynym życzącym gwieździe zdrowia.

"Dużo zdrówka, czekamy na Ciebie", "Wracaj jak najszybciej do zdrowia! Czekamy", "Czekamy na Ciebie Królowo, mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy. Trzymaj się Beatka", "Szybkiego powrotu do zdrowia Pani Beato, bo zdrowie jest najważniejsze, proszę dbać o siebie i wracać do nas jak najszybciej", "My poczekamy, ile trzeba, ważne teraz, żebyś zadbała o siebie i w pełni sił wróciła" - pisali fani Kozidrak, reagując na jej oświadczenie.

Wówczas nikt nie podejrzewał, że choroba wyłączy Kozidrak z koncertowania aż na kilka miesięcy. Widać jednak, że wokalistka Bajmu może liczyć na ogromne wsparcie fanów, którzy poczekają na swoją idolkę tak długo, jak będzie trzeba.

Gdy w sieci pojawiło się drugie oświadczenie dotyczące stanu zdrowia Kozidrak i odwołanych koncertów, na pewno też posypałyby się słowa otuchy, jednak wyłączono możliwość komentowania wpisu.

