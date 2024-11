Beata Kozidrak narobiła zamieszania, a teraz zgarnie mnóstwo pieniędzy. Nie uwierzycie, gdzie wystąpi w sylwestrową noc

Beata Kozidrak wie, co zrobić, aby przyciągnąć uwagę swoich wielbicieli i nie tylko. Jednak jej taniec podczas szczecińskiego koncertu, do którego doszło we wrześniu, wydawał się raczej spontaniczny. Wydaje się, że Beata Kozidrak narobiła zamieszania zupełnie przypadkowo!

A wszystko przez wyjątkowy układ taneczny, jaki zaprezentowała przed widzami, a który niedługo później trafił do sieci. Podobno gwiazda tańczy w kontrowersyjny sposób od lat, co ma wynikać ze specyfiki utworu, jednak w internecie brakuje na to potwierdzenia.

Polsat przegrał walkę o Kozidrak. Gdzie indziej zarobi więcej

Tak czy inaczej, Kozidrak otworzyła dyskusję o tym, co wypada, a co nie wypada robić na scenie. Ten hałas mógł zaszkodzić gwieździe, ale czy tak się stało? Raczej nie.

Okazuje się, że Kozidrak nadal jest rozchwytywana, może nawet bardziej niż do tej pory? Podobno o udział gwiazdy w sylwestrowej imprezie Polsatu miał zabiegać sam Edward Miszczak.

On kocha zamieszanie i afery. Liczył mocno na ten sensualny taniec, by przyciągnąć tłumy przed telewizory. Chciał go zobaczyć w Polsacie, bo wiedział, że stanie się viralem i narobi szumu koło jego sylwestra. Nieważne jak, ważne, by mówiono i oglądalność się zgadzała. A tak? Wie, że trudno będzie ją przebić, ale szuka kogoś, kto podoła, bo przecież on się nigdy nie poddaje - twierdziła osoba z bliskiego otoczenia Miszczaka w rozmowie z Plotkiem

Tymczasem wokalistka ma inne plany, na których może więcej zarobić.

Podczas tegorocznego sylwestra Beata zaśpiewa nazamkniętej imprezie w jednym z warszawskich hoteli. Wstęp na tego sylwestra kosztuje od 1400 zł za osobę. Ona sama zarobi tam nawet dwa razy więcej, niż jakby śpiewała w Polsacie, więc nie było się nad czym zastanawiać - informuje źródło Plotka.

Ile może zarobić Kozidrak?

Gwiazdy chętnie śpiewają podczas imprez sylwestrowych, bo oferowane im stawki są bardzo kuszące. W 2022 r. Kozidrak miała dostać za jednonocne sylwestrowe popisy w Polsacie aż 150 tys. zł. Jeśli słowa informatora są prawdą, na prywatnej imprezie ma zarobić nawet 300 tys. zł!

Według różnych mediów największe gwiazdy mogą zgarniać za sylwestrowe występy między 60 a 150 tys. zł.

Beata Kozidrak znów odmłodniała. Na nowych zdjęciach wygląda na 30-latkę! Jak ona to robi?!