Krzysztof Cugowski ocenił kontrowersyjny występ Beaty Kozidrak. Użył mocnych słów

Beata Kozidrak od dekad jest obecna na polskiej scenie muzycznej, a jednak wciąż potrafi zaskoczyć tym, co robi podczas koncertów. Ostatnio światło dzienne ujrzało nagranie wykonane 14 września podczas show, które Kozidrak dała, śpiewając "OK, OK. Nic nie wiem, nic nie wiem" w Szczecinie.

Kozidrak wystąpiła w kusych legginsach i kabaretkach. Miała też na sobie marynarkę i szpilki. W takim stroju dała pokaz umiejętności nie tylko wokalnych, ale i tanecznych! Kucała, zarzucała włosami, robiła miny, nawet wytknęła język! Niektórzy fani zapewne byli zachwyceni, inni stwierdzili, że to za wiele.

"Tego nie da się odzobaczyć", "Szklanka wody by się przydała", "Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść" - czytamy na platformie X.

Afera sprawiła, że o Kozidrak nagle znów zrobiło się bardzo głośno. Niektórzy jej bronili, inni ją tłumaczyli, mówiąc, że to standardowy popis przypisany do piosenki o kobiecie, która zeszła na złą drogę. Jednak zapisy koncertów sprzed lat nie ukazują podobnych układów tanecznych.

Teraz kontrowersyjne ruchy koleżanki po fachu skomentował Krzysztof Cugowski, który przez lata był związany z Budką Suflera.

Cugowski o Kozidrak. Węszy podstęp? Mocne słowa

Krzysztof Cugowski został zapytany o to, co sądzi o show Kozidrak, gdy rozmawiał z dziennikarzem Wirtualnej Polski Filipem Borowiakiem o nowym albumie "Wiek to tylko liczba" i książce "Śpiewanie mnie nie męczy".

Mnie w tej sytuacji najbardziej zastanowiło to, że tego typu tematy są nośne dzień, może dwa. A to był temat, który "istniał" 10 dni i jak coś jest takie niestandardowe, to u mnie się zapala czerwona lampka, że to nie jest tak, jak się wydaje, że jest. Bardzo to jest dziwne. Przecież nie takie rzeczy ludzie robią na scenie. (Beata - przyp. red.) była niestosowna, ale to nie był powód, żeby po niej jeździć 10 dni. Niech nie wchodzą tu jakieś spiskowe teorie, ale to jest dla mnie bardzo dziwne, bo ludzie robią znacznie gorsze rzeczy i nic się nie dzieje - stwierdził Cugowski z niedowierzaniem.

