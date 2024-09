Siostra na medal? Tak podsumowała aferę z Beatą Kozidrak. "Niespełnione życiowo kobieciny"

Tak Beata Kozidrak śpiewała "OK. OK..." w 1996 roku. Spadliśmy z krzeseł, gdy to zobaczyliśmy!

O Beacie Kozidrak znów jest głośno. Wystarczyło, że gwiazda wyszła na scenę i wykonała dość szokujący układ taneczny do piosenki "Ok. Ok. Nic nie wiem, nic nie wiem". No i się zaczęło.

W mediach społecznościowych nie brakuje komentarzy dotyczących show - autorzy jednych bronią Beaty i jej kobiecości, inni wręcz przeciwnie, podkreślają, co wypada, a co nie wypada robić w pewnym wieku - nawet na scenie! Niestety przy okazji skandalu obudzili się hejterzy gwiazdy.

Teraz aferę skomentowała starsza siostra Beaty Kozidrak. Wcześniej krótki komentarz dodała też sama piosenkarka.

Kozidrak narobiła zamieszania. Długo się nie odzywała, aż wreszcie zabrała głos

Beata wykorzystała rozgłos i wydała ważne oświadczenie dotyczące kariery.

Kochani, rodzi się nowe. Właśnie wyszłam ze studia. Nagrałam vocal do przepięknej kompozycji, która nieoczekiwanie wpadła mi w ręce. Autora tej kompozycji jeszcze Wam nie zdradzę, ale powiem, że pracuję z nim po raz pierwszy. Tekst napisałam momentalnie - słowa przyniósł pełen wspomnień wieczór. Tak więc niebawem premiera mojej nowej piosenki, a potem w marcu w Łodzi zagram koncert, na który czekam z niecierpliwością i jakiego nie zagrałam jeszcze nigdy w życiu! Szczegóły przekażę niebawem. Tymczasem zapraszam Was na kolejny jubileuszowy koncert 45-lecia Bajmu. Widzimy się 27 października w Tauron Arena Kraków - napisała Beata Kozidrak.

I dodała coś niecoś na temat afery:

"OK OK, nic nie wiem, nic nie wiem" również będzie i oczywiście ze specjalną choreografią.

Kozidrak miała brata i siostrę. Brat zmarł, z siostrą mocno się wspierają

Dwa tygodnie po słynnym koncercie i kilka dni po tym, jak do sieci wypłynęły zdjęcia i nagrania z show z Kozidrak w roli głównej, sprawę skomentowała starsza siostra gwiazdy - Mariola.

Tak trzymaj kochana siostrzyczko. Walić hejterów i niespełnione życiowo kobieciny, którym wszędzie daleko, zwłaszcza do gwiazd - skomentowała na Facebooku.

Jak widać, Mariola Kozidrak-Lange trzyma sztamę z siostrą i wspiera ją w problematycznej sytuacji. Kobiety przyjaźnią się i zawsze mogą na siebie liczyć. Kozidrak okazała to po śmierci szwagra.

Tyle pięknych wspomnień... Jureczku odpoczywaj w spokoju, zawsze będziesz w sercu mojej siostry i moim - tak pożegnała mężczyznę.

Beata i Mariola miały jeszcze brata - był środkowym dzieckiem Alicji i Mariana Kozidraków. Jarosław zmarł w 2018 r.

Kochany Bracie, pamiętam, jak mnie broniłeś przed chuliganami na lubelskiej Starówce... swoją młodszą siostrę. Potem przychodziłeś z gitarą do mojego pokoju i tak tworzyliśmy nasze pierwsze hity. Graj i śpiewaj teraz aniołom "Dwa serca, dwa smutki", bo na ziemi Twoje serce już bić przestało - pisała Beata Kozidrak po śmierci brata.

