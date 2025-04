Britney Spears przeraziła fanów. Niepokojące nagranie trafiło do sieci

Katarzyna Grochola przeszła ciężką chorobę nowotworową – raka płuc. Diagnoza, którą usłyszała, była dla niej szokiem, ale kobieta szybko postanowiła zawalczyć o życie. Podjęła leczenie, które obejmowało zarówno operację, jak i terapie uzupełniające.

Grochola wielokrotnie podkreślała, jak ważna jest w takich momentach pomoc najbliższych oraz pozytywne nastawienie, które pomaga przetrwać nawet najgorsze chwile. Stała się inspiracją dla innych, którzy mierzą się z podobnymi trudnościami. W najnowszym wywiadzie pisarka wróciła pamięcią do trudnego czasu.

To była moja druga choroba nowotworowa. Mnie podejście do życia zmieniło się już 30 lat temu. Jak widać, musiałam się czegoś nauczyć

– mówiła szczerze w rozmowie z Jastrząb Post.

Katarzyna Grochola nadal odczuwa skutki choroby

Katarzyna Grochola dwa razy stanęła do walki o zdrowie. Przeszła dwie operacje, najgorsze ma już za sobą, ale nadal musi bardzo uważać. Choć wygląda kwitnąco i tryska energią, nie ukrywa, że są rzeczy, z których musi rezygnować, na przykład nie może tak często jak by chciała odwiedzać córki.

Byłam u niej trzy miesiące temu. Teraz nie polecę, bo muszę uważać na płuca, a w samolocie głębi się od różnych bakterii i zarazków, więc będę ostrożna. Ale jestem tam, kiedy tylko mogę

– powiedziała w rozmowie, wspominającDorotę Szelągowską, która na co dzień mieszka w Hiszpanii.

W jej słowach nie ma jednak żalu ani goryczy. Jest czułość, troska i mądrość wynikająca z doświadczenia. Grochola nie narzeka. Przeciwnie – z podziwu godnym spokojem mówi o swoim stanie zdrowia, o tym, co przeszła, i o tym, co naprawdę ma dla niej znaczenie. Nie zapomniała też o tych, którzy wspierali ją w najtrudniejszych chwilach. Pisarka otwarcie podziękowała fanom za każde dobre słowo, gest i myśl, które płynęły do niej przez miesiące leczenia:

Bardzo wszystkim dziękuję za piękne życzenia i trzymanie kciuków

– podkreśliła z wdzięcznością.

