Katarzyna Grochola szczerze o chorobie. Padły mocne słowa

Katarzyna Grochola to jedna z tych polskich pisarek, której książki zna niema cała Polska. Kobieta odpowiedzialna jest za takie hity, jak - "Nigdy w życiu!", "Ja wam pokażę!" oraz "Serce na temblaku". Od jakiegoś czasu pisarka zmaga się z dość poważnymi problemami. Niedawno wyznała, że ponownie zachorowała na nowotwór, który tym razem umiejscowił się w jej płucach. Niezbędne były aż dwie operacje.

Katarzyna Grochola rozprawia o swoim zdrowiu

Pisarka powrócił do pojawiania się na wydarzeniach branżowych. Niedawno pojechała do Krakowa, gdzie obejrzała sztukę "Wesele", w której gra jej wnuk. Była też na premierze filmu "Kaskader" - to właśnie tam opowiedział o swoim zdrowiu. Dziennikarze portalu pudelek.pl zapytali Katarzynę Grocholę o to, jak się czuje.

"Dziękuję bardzo. Jutro mam kolejną tomografię. Mam nadzieję, że wszechświat sprzyja" - wyznała Katarzyna.

W dalszej części pisarka wyznała, czego nauczyły ją doświadczenia związane z chorobę.

"Przede wszystkim tego, że życie mamy jedno i nie warto odkładać na później tego, co dobrego możemy zrobić dzisiaj. To są takie wyświechtane frazesy, które każdy rozumie, dopiero kiedy otrze się o coś poważnego. Tak że moje doświadczenie przyda się tylko mnie. Wszystkim życzę zdrowia i mądrości" - przyznała Grochola.

Katarzyna Grochola nie załamuje się diagnozą

Katarzyna Grochola w rozmowie z Małgorzatą Ohme wyznała, jak czuła się, kiedy dowiedziała się o swojej chorobie.

"Jakoś nie miałam możliwości, żeby przyjąć to wszystko. Ponieważ jak się dowiedziałam, że mam tego raka płuc, to po pierwsze bardzo chciałam oddać książkę wydawnictwu. W związku z tym przewróciłam ją na lewą stronę i na gwałt, bo jakoś tak mi się wydawało, że jeśli to ma być moja ostatnia książka, no to już, bo mogę nie wrócić, może się coś stać" - mówiła gwiazda w trakcie wywiadu.

