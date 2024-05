Tak rodziła Zofia Zborowska w Medicoverze! "Błagajcie o szefa anestezjologów"

Dopiero co miała wypadek na scenie, a już planuje kolejne występy. Sława Przybylska jest nie do zdarcia. Co za kobieta!

Zofia Zborowska zdradza szczegóły porodu w Medicoverze

Zofia Zborowska po raz drugi została mamą. Jaśminka przyszła na świat 15 maja, czyli w dniu imienin mamy i siostry. Czujemy, że w przyszłości tego dnia w rodzinie organizowana będzie huczna impreza. Teraz jednak nie czas na myślenie o bibach i prywatkach. Młodzi rodzice mają pełne ręce roboty z noworodkiem. Na szczęście poród Zofii Zborowskiej przebiegł bez komplikacji. Aktorka i żona Andrzeja Wrony ujawniła, jak rodziła. Wybrała szpital Medicover znajdujący się w warszawskim Wilanowie. W obszernym wpisie na Instagramie Zofia Zborowska podziękowała personelowi medycznemu. - Kochana @jeannettekalyta dziękujemy Ci za to, że bezpiecznie sprowadziłaś naszego Pędzelka na ten świat, a ja (Zosia) mogłam normalnie funkcjonować i chodzić już tego samego dnia! Twoje doświadczenie, opanowanie i dobro, które od Ciebie płynie są absolutnie wyjątkowe. Doktorko Warwaro Ganuszewicz oraz druga położno Olu Cedrowska - wspaniały był ten porodowy team!! Dziękujemy za wszystko!!! - napisała Zofia Zborowska, która niemal trzy lata temu urodziła swoją pierwszą córeczkę - Nadzieję.

Zofia Zborowska o szefie anestezjologów w szpitalu Medicover. "Skubany tak się wkłuł, że nic nie poczułam…"

Przy okazji aktorka udzieliła rady przyszłym mamom, które planują rodzić Medicoverze. - A teraz taki mały pro tip. Jeśli tak jak ja boicie się igieł, a chcecie być znieczulone do porodu - błagajcie o szefa anestezjologów w Medicover w miasteczku Wilanów - Dr Piotra Kosackiego. Skubany tak się wkłuł, że nic nie poczułam… - relacjonowała Zofia Zborowska. - Mowa o igle, nie o partych - dodała z uśmiechem. Podsumowując cały poród w szpitalu, aktorka dała najwyższą notę. Kolejnego dziecka w Medicoverze jednak nie urodzi, bo dalszego powiększenia rodziny nie planuje. - Generalnie 10/10 dzięki @narodziny_z_medicover. Gdyby nie to, że zamykamy już produkcję, to na bank kolejne bobo byłoby u Was - stwierdziła Zofia Zborowska.

