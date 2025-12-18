"Farma" wraca! Kiedy 5. sezon? To będzie najtrudniejsza odsłona

Zdjęcia do 5. sezonu zostały już zakończone, a produkcja Polsatu dopięła wszystko na ostatni guzik. Twórcy programu zapowiadają nowości, które sprawią, że emocje będą rosły z odcinka na odcinek. Tym razem nie będzie miejsca na taryfę ulgową, a każdy dzień na farmie okaże się prawdziwą próbą sił.

Coraz ciężej, coraz dłużej

Z oficjalnych materiałów opublikowanych na instagramowym profilu programu wynika, że uczestników czeka znacznie dłuższy pobyt w gospodarstwie. Zamiast dotychczasowych 40 dni farmerzy spędzą tam aż 59 dni ciężkiej pracy. Oznacza to niemal dwa miesiące ciągłej walki o przetrwanie, tytuł Super Farmerki lub Super Farmera, Złote Widły oraz nagrodę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych.

Przed wami nie 40, a 59 dni ciężkiej pracy

- powiedziała Ilona Krawczyńska w opublikowanym nagraniu.

Świnie dołączyły na "Farmę"!

To jednak nie jedyna nowość. Uważni widzowie zauważyli, że na nowej "Farmie" pojawiły się nowe zwierzęta. Oprócz krów, owiec, kur i koni, do gospodarstwa dołączyły także świnie. Radośnie chrumkające, od razu stały się jedną z najbardziej komentowanych zmian i zapowiedzią dodatkowych obowiązków dla uczestników.

Prowadzące program Ilona i Milena Krawczyńskie nie ukrywają, że nadchodzący sezon będzie wyjątkowo trudny. W komentarzu pod nagraniem podkreśliły, że w 5. sezonie "Farmy" będzie wyjątkowo trudno.

To jest naprawdę jeden z najtrudniejszych programów w Polsce. Prawdziwa orka - fizyczna i emocjonalna. 59 odcinków, czyli prawie dwa miesiące ciągłej walki: zmęczenie, głód, tęsknota za rodziną, presja, stres i codzienne konflikty, których z kanapy zwyczajnie nie da się sobie wyobrazić.

Siostry Krawczyńskie zaapelowały również do widzów o empatię wobec uczestników.

Jedno się nie zmieni

W nowej edycji ponownie zobaczymy trio prowadzących doskonale znających realia „Farmy”. Ilona i Milena Krawczyńskie zadbają o energię i humor, a Marcelina Zawadzka wniesie do programu ciepło, profesjonalizm i charyzmę.

Atmosferę przed premierą podgrzał także Szymon Karaś, czyli Rolnik Mentor. W mediach społecznościowych opublikował nagranie, na którym w towarzystwie krów wykonuje przebój zespołu Backstreet Boys "Everybody". Filmik szybko rozbawił internautów i stał się kolejną zapowiedzią emocji, jakie czekają widzów.

Jedno jest pewne - wszystko wskazuje na to, że 5. sezon „Farmy” będzie najtrudniejszym w historii programu. Nowe odcinki reality show Polsatu wystartują 16 lutego.

