Zofia Zborowska już urodziła. Dziewczynka przyszła na świat w dniu imienin mamy i siostry. Dostała piękne imię

Zofia Zborowska-Wrona to córka aktorskiej pary Marii Winiarskiej i Wiktora Zborowskiego, która zawodowo poszła w ślady rodziców. Aktorka w 2019 r. wyszła za mąż za siatkarza Andrzeja Wronę. O tym, że oczekują drugiego dziecka, para poinformowała jesienią ubiegłego roku. Cała rodzina jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, więc powiększenie rodziny ogłosili na Instagramie. W nagraniu dwuletnia Nadzieja przedstawiła całą swoją rodzinę - tatę, mamę, suczki Wiesię i Zosię oraz ulubionego misia Zdzisia. Pod koniec filmiku Nadzia pokazała zdjęcie USG i wyznała z radością, że to jest jej siostrzyczka.

Zofia Zborowska urodziła. Wraz z mężem Andrzejem Wroną pokazali światu swoją córeczkę

Na początku tygodnia Zosia opublikowała zdjęcie z badania ktg, dając fanom znać, ze poród tuż, tuż. I rzeczywiście druga córka aktorki przyszła na świat 15 maja. Zrobiła całej rodzinie niesamowity prezent. Urodziła się w dniu imienin mamy i siostry. "A tak na serio to wczoraj w imieniny Nadziejki i Zosi przyszła na świat nasza druga córeczka Jaśminka. Dzielna Mama z Córeczką mają się dobrze!! Obydwie głównie śpią, jedzą i zmieniają pieluchy" - pisze Zofia Zborowska w poście. W komentarzach siostra aktorki - Hanna Zborowka-Neves zdradziła, do kogo dziewczynka jest podobna. "Pędzel wyglada jak Nadzia i jak Zosia w dniu porodu. Tylko że z twarzą Andrzeja!"

Aktorka podziękowała za opiekę i zdradziła plany, co do kolejnego dziecka: "zamykamy produkcję"

Aktorka podziękowała za znakomitą opiekę personelowi szpitala. "Kochana @jeannettekalyta dziękujemy Ci za to, że bezpiecznie sprowadziłaś naszego Pędzelka na ten świat, a ja (Zosia) mogłam normalnie funkcjonować i chodzić już tego samego dnia! Twoje doświadczenie, opanowanie i dobro, które od Ciebie płynie są absolutnie wyjątkowe. Doktorko Warwaro Ganuszewicz oraz druga położno Olu Cedrowska - wspaniały był ten porodowy team!! Dziękujemy za wszystko!!!!". Przy okazji zdradziła także plany, co do kolejnego dziecka, pisząc, ze razem z mężem "zamykają produkcję".

Z całej Polski popłynęły gratulacje! Powinszowania przysłały między innymi Anita Werner, Joanna Koroniewska, Olga Frycz i Maciej Dowbor.

