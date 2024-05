Zofia Zborowska urodziła? Aktorka pokazała wymowne zdjęcia

Szokujące, jak Maryla Rodowicz rozmawia z Duchem Świętym! Nie, to nie jest żart

Zofia Zborowska od kilku lat prężnie działa w rodzimym show-biznesie. Od 2018 roku związana jest z siatkarzem Andrzejem Wroną. Po roku byli już małżeństwem, a w sierpniu 2021 roku na świat przyszła ich córka, Nadzieja. Para chętnie pokazuje swoje życie rodzinne w sieci. To właśnie na Instagramie opublikowali filmik, w którym pochwalili się, że oczekują drugiej córki.

Na początku kwietnia Zborowska przekazała, że kompletuje już wyprawkę do szpitala. Dodała przy tym, że zaczęła się denerwować. "Z jednej strony bardzo już jestem gotowa, a z drugiej się cykam. Wiadomo. Torba nie spakowana. W tym tygodniu spakuję, bo przyjdą rzeczy, które zamówiłam online. Ostatnio nastawienie bardzo różne. Oj bardzo. Brzuch na kolanach, cycki na brzuchu. Matko jedyna"- poinformowała swoich fanów.

Kilka dni później bawiła się w gronie najbliższych przyjaciółek na baby shower. Aktorka pokazała na Instagramie nawet zdjęcia z tego przyjęcia i podziękowała swoim koleżankom za obecność. "Dziękuję Dziewczyny, że byłyście. Teraz mogę rodzić. Było pysznie i jak zwykle turbo śmiesznie" - napisała Zborowska. Przy okazji poinformowała, że jest w dziewiątym miesiącu ciąży. Im bliżej porodu, tym coraz mocniej odczuwała mniej pozytywną stronę stanu błogosławionego: "Tak, serio to mam już dość. Jest mi po prostu bardzo ciężko" - przyznała.

Zofia Zborowska szykuje się do porodu

Wiele wskazuje na to, że już za chwilę będzie mogła wziąć swoją córeczkę w ramiona. Na Instagramie opublikowała bowiem zdjęcie ze szpitala. A dokładnie podczas KTG, czyli kardiotokografia, jednego z podstawowych badań, które wykonuje się pod koniec ciąży. Była gwiazda "Barw szczęścia" na zdjęciu leży na boku, a do jej brzucha przymocowany jest specjalistyczny sprzęt. Znana z dystansu do siebie Zofia, dodała w komentarzu: "Cholera zapomniałam dać muzyczkę Peppa Pig w tle".

Wymowne zdjęcie dodała również na swojej relacji. Widać na nim Andrzeja Wronę, który jest już w stanie pełnej gotowości do porodu. "Stary pilnuje" - można przeczytać. Dumny tata z pewnością odlicza już dni, a możliwe, że nawet godziny, do narodzin swojej drugiej pociechy. My trzymamy kciuki i życzymy wszystkiego dobrego!

Zosia Zborowska wspomina ciążę: "Musiałam zrezygnować z dwóch seriali, miałam czerniaka, było na mnie polowanie"

